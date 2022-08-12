Китай разрывает связи с Литвой в сфере транспорта. Причина - визит вице-министра на Тайвань

В ответ на визит вице-министра транспорта и коммуникаций Литвы на Тайвань на этой неделе Китай объявил, что вводит против нее санкции и прекращает сотрудничество с министерством и в целом с Литвой с сфере транспорта и коммуникаций, сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.

Согласно сообщению, такое решение приняло Министерство иностранных дел Китая.

В Минтранспорта BNS сообщили, что пока не получали официальной информации об этом из Пекина.

На этой неделе Агне Вайцюкявичюте и литовская деловая делегация посетили Тайвань, где обсудили сотрудничество в области транспорта и коммуникаций.

В сентябре Литва планирует открыть торговый офис в Тайбэе. Ожидается, что он будет способствовать развитию сотрудничества между странами в сферах бизнеса, экономики, научных исследований и инноваций, культуры и транспорта.

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