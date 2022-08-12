Согласно сообщению, такое решение приняло Министерство иностранных дел Китая.
В Минтранспорта BNS сообщили, что пока не получали официальной информации об этом из Пекина.
На этой неделе Агне Вайцюкявичюте и литовская деловая делегация посетили Тайвань, где обсудили сотрудничество в области транспорта и коммуникаций.
В сентябре Литва планирует открыть торговый офис в Тайбэе. Ожидается, что он будет способствовать развитию сотрудничества между странами в сферах бизнеса, экономики, научных исследований и инноваций, культуры и транспорта.
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