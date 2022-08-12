"Радио Правда" из Литвы будет информировать русскоязычных о войне в Украине

Работу с начала августа возобновила радиостанция в Ситкунай в Каунасском районе, которая на средних волнах будет транслировать программу на русском языке "Радио Правда" для русскоязычных Европы и Азии, включая Россию, Беларусь и Украину.

Как в пятницу сказал BNS представитель Литовского центре радио и телевидения (Telecentras) Валдас Каминскас, около десяти лет не работавшее радио возобновило трансляции информационных передач в начале августа, по просьбе зарегистрированного в Нидерландах "Радио Правда".

Информация на средних волнах передается ежедневно с 20 до 24 часов и доступна слушателям из Европы и даже из Азии.

"Это трансляции для русскоязычной аудитории, волны распространяются на большое расстояние, трансляции проходят вечером с 20 до 24 часов. Трансляции направлены против дезинформации, войны, чтобы компенсировать российскую, антиукраинскую пропаганду", - отметил В. Каминскас.

Он отметил, что трансляции на средних волнах на частоте 1557 кГц охватывают Украину, Беларусь, европейскую часть России, однако сигнал может идти за Урал, в Сибирь, среднюю Азию, Казахстан.

Литовский центр радио и телевидения (Telecentras) восстановил не использовавшуюся долгое время инфраструктуру радиостанции в Ситкунай.

Радиостанция рядом с Каунасом, начавшая работу в 1950-м году, сыграла важную роль в событиях в Литве в январе 1991 года. Тогда советские войска захватили Литовское радио и телевидение и Вильнюсскую телебашню, а литовские новости транслировала станция в Ситкунай. Станция не работала с 2003 года.

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