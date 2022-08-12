Шокирующая реальность литовских зоопарков: сотни умерших и даже пропавших животных

Шокирующая реальность литовских зоопарков – сотни умерших и даже пропавших животных, ужасные условия, сообщает LNK.

Организация по защите животных и их прав зафиксировала немало случаев, когда в жару в зоопарках животные (волки, тигры) ходят на солнцепеке, у них нет навесов, где можно было бы найти спасительную тень.

Это только один пример неподходящих условий. По данным организации, за последние 4 года в зоопарках Литвы умерли или пропали больше 100 животных охраняемых видов. Организация критикует Министерство охраны окружающей среды, оно от своих ошибок не открещивается.

"Это заслуженная критика, справедливая. Ситуация жалкая", – сказал LNK советник министра Симонаса Гентвиласа Марюс Чепулис.

Глава Организации по защите животных и их прав Бригита Кимантайте представила печальную статистику. По ее словам, с 2018г. умерли 120 животных охраняемых видов. Более 40 - просто напросто пропали.

"Их исчезновение типично, если мы пишем заявление о, быть может, незаконном содержании животных, то на следующий день или после проверки они пропадают. Или рассказывают такие истории – как в зоопарке Калварийского района, где держали 5 приматов, разрешения на приобретение которых не было. История такая – самец убил самок и сам скончался от ударов в решетку. Сказали, что их останки скормили ягуарам. Вот до такого абсурда доходим.

И государственные учреждения такие случаи не расследуют. Или к вопросу о нелегальной торговле тигрятами – назначают штраф, животных не конфискуют. А потом они исчезают", – сказала LNK Кимантайте.

Организацию больше всего беспокоят действия государственных учреждений, включая министерство, вернее, их бездействие. Некоторые зоопарки в Литве не проверяют десятилетиями. По этой причине Организация по защите животных и их прав обратилась в Еврокомиссию, чтобы была начата официальная процедура о нарушениях.

"Мы ждем. Нам все время обещали, что вот-вот начнутся проверки, но они так и не начались. На прошлой неделе встречались с новой командой главы Департамента охраны окружающей среды. После встречи настроения были печальными. Мы поняли, что без принудительных мер ничего не получится. Поэтому мы готовим обращемния в суды, чтобы они обязали ответственные ведомства проводить контроль и проверки. Мы сейчас говорим только о млекопитающих. А ведь есть птицы, рептилии, другие животные. Надо проверять отчеты, физически проверять животных в зоопарках, выяснять все обстоятельства", – сказала LNK Кимантайте.

По данным организации, даже в каунасском зоопарке, который принадлежит министерству, за 4 года умерло больше 70 млекопитающих: лев, 4 волка, 8 приматов, 2 рыси, 14 нильских крыланов, 7 камерунских коз, 16 черных хорьков, зебра, зубр, 2 верблюда, лесная кошка.

Говорят, что они умерли от старости.

"Да, в литовских зоопарках умирают животные, нам об этом известно. В последние годы смертность составила 4%. Много это или мало? Тут тоже есть много аспектов оценки. Чаще всего животные умирали от старости. Они живут у нас дольше, чем в природе. За ними смотрят ветеринары, заботятся об их благосостоянии. Бывает и такое, что у хищников стираются зубы, тогда их кормят измельченным мясом", – сказал LNK главный биолог Литовского зоопарка Бенас Норейкис и соглашается с тем, что нужно чаще проводить проверки.

"Мы исследуем причины. В каждом случае проводим вскрытие. Пытаемся искать причину смерти. (…) Аспектов может быть много - от неподходящего питания и генетических болезней, до стресса и неподходящего климата", – сказал биолог.

Все зоопарки должны ежегодно предоставлять отчеты - о том, сколько у них животных, какие появились новые, какие умерли. Однако утверждается, что министерство эти отчеты не анализирует.

Министерство принимает критику и соглашается, что ситуация трагичная.

"Было бы глупо отрицать. Критика заслуженная, справедливая. Ситуация с зоопарками у нас жалкая, это каменный век, из которого мы понемногу выбираемся", – сказал LNK Чепулис.

Министерство согласно с тем, что зоопарки пользуются прорехами в законе, да и все внимание в Литве направлено на цены, а не на благосостояние животных.

Сообщается также, что в Литве не хватает специалистов для работы с дикими животными. Министерство готовит поправки к законам о содержании животных в зоопарках, они должны вступить в силу с 2024 года.

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