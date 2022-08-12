Героический поступок: женщина спасла из загоревшегося автомобиля троих детей и племянницу

Недалеко от Укмерге на дороге загорелся автомобиль, в котором ехала женщина с тремя детьми и несовершеннолетней племянницей. Двигатель машины от жара расплавился.

"Спасибо всем, кто остановился за неравнодушие и помощь. Спасибо пожарным-спасателям за оперативность и быструю работу. Спасибо полиции, которая позаботилась о детях и доставила нас домой", - так в фейсбуке написала Ингрида Жилинскене.

Беда случилась в деревне Дайнава (Укмергский район). Около 8.30 ч. она ехала из Вепряй в Делтуву и остановилась у перекрестка Каунас-Укмерге.

Едва она пересекла перекресток, как заметила лежащую на дороге сбитую лису, а через несколько метров несчастье случилось и у нее. Сначала женщина почувствовала запах гари, а потом увидела дым.

Проезжавшие мимо люди вызвали пожарных-спасателей и бросились на помощь с огнетушителями в руках, но потушить огонь смогли только пожарные-спасатели.

Пожарный Раймундас Вербицкас сказал Delfi.lt, что несчастье произошло в 7 км от поста пожарных, поэтому они прибыли через 5 минут, но машина уже горела открытым пламенем. Жар был таким сильным, что двигатель расплавился.

Пожарные открыли капот и быстро потушили пламя. Пока проводили работы, было остановлено движение.

По словам Вербицкаса, жертв удалось избежать только благодаря быстрой реакции женщины и ее хладнокровию.

Женщина не запаниковала. Она быстро вытащила из машины автомобильные кресла с детьми и, вероятно, тем самым спасла им жизнь, поскольку салон в одночасье заполнили клубы дыма.

Delfi.lt связался с Жилинскене. Она сказала, что любая мать поступила бы так, если бы ее дети оказались в опасности. Она сказала, что делала все автоматически.

Несчастье произошло по пути в поликлинику, женщина везла их на прививку.

В машине было 3 детей женщины (младшему 4, старшему – 9 лет) и 15-летняя племянница. Когда женщина увидела белый дым, вырывающийся из-под капота, она решила, что двигатель перегрелся от жары. Однако вскоре дым стал серым и пошел в салон.

Женщина остановила машину, быстро вытащила детские кресла с детьми, а ее племянница забрала из салона ценные вещи.

Потом из багажника достали чемоданы (семья ехала в гости к бабушке). Женщина ехала на 15-летнем Volvo XC70 с бензиновым двигателем, бак был полон, поэтому были опасения, что машина может взорваться.

Автомобиль ремонту не подлежит. Подозревают, что причина пожара - неполадки с электроинсталяцией.

После того как огонь потушили, полиция отвезла женщину с детьми домой.

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