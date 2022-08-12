Эфир Delfi — итоги недели: драгоценное электричество, атомный терроризм и ЕС без россиян?

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В очередном выпуске "Итогов недели" обсудим ход либерализации рынка электроэнергии в Литве и скандал связанный с одним из независимых поставщиков ресурса – компанией "Perlas energija". 5 августа она сообщила, что в связи с быстрым ростом цен на электроэнергию не может выполнять свои обязательства перед клиентами, выбравшими фиксированную цену поставок.