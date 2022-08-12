Появится ли в Вильнюсе колесо обозрения?

Паланга в этом году радует отдыхающих новым развлечением – появилось колесо обозрения высотой больше 40 м. Появится ли такое колесо в столице Литвы – об этом гадать не придется. Муниципалитет поделился своим мнением на этот счет, пишет madeinvilnius.lt.

В ближайшем будущем такого колеса в Вильнюсе не будет. Стоит заметить, что в столице в разное время были такие развлечения, но они не пользовались популярностью. Кроме того, город находится на холмистой местности, поэтому любоваться панорамой можно и без дополнительных трат.

"Вильнюсцы и гости столицы могут увидеть город с высоты птичьего полета благодаря холмистой местности. Новые высотные постройки недалеко от Старого города изменят исторический ландшафт, с этим не согласен Департамент культурного наследия. Были идеи поставить такое колесо в центре или в парке Вингис, однако эту идею не поддержали или не нашелся инвестор", – сказал главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.



В Вильнюсе есть немало мест, откуда открывается красивый вид на город: это площадка на ул. Субачаус, кафе в Ужуписе, гора Алтана, гора Гедиминаса, гора Трех крестов, гора Таурас.

"Есть в городе и телебашня - самое высокое строение в Литве (165 м). Ее круглая часть вертится со скоростью 360 градусов в час. На Старый город можно любоваться и с колокольни храма Иоаннов", – поделился идеями архитектор.

Не надо искать ответ на вопрос, появится в Вильнюсе колесо обозрения или нет. Сам Вильнюс - это большое и бесплатное колесо обозрения.

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