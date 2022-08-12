Прошедшая в Вильнюсе конференция белорусской оппозиции стала ответом на три запроса

"Скорее, со знаком плюс", - так в эфире Delfi политический обозреватель Валерий Карбалевич комментирует впечатления от конференции "Новая Беларусь", прошедшей в Вильнюсе 8-9 августа по инициативе лидера демократической Беларуси, а теперь и главы Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской.

Сам факт проведения конференции, по словам Валерия Карбалевича, стал ответом на три запроса оппозиционного электората и политизированной публики в Беларуси.

Запрос первый - Офис Тихановской обвиняли в том, что она работает не очень активно и решительно. Ответом на этот запрос стало проведение конференции и создание переходного кабинета.

Второй запрос - на объединение - хватит конфликтовать, давайте договариваться и объединяться. Чтобы решить эту проблему, отмечает Карбалевич, "создан механизм легального разрешения конфликтов - переходный кабинет, в состав которого в качестве заместителя Тихановской назначили руководителя НАУ (Национального антикризисного управления) Павла Латушко - тяжеловеса, который претендует на особую роль в белорусской оппозиции".

Впрочем, создание Объединенного переходного кабинета абсолютно все противоречия и конфликты не разрешает, но шаг на этом пути сделан, полагает Карбалевич. К слову, об этом говорит и сама Тихановская.

Третий запрос - политизированная публика радикализировалась и требует какого-то силового решения белорусского конфликта. Светлана Тихановская ответила на это назначением ответственного за оборону в этом переходном кабинете. Им стал подполковник запаса, бывший командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик.

Другое дело, отмечает Карбалевич, что "трудно представить каким образом силовым путем можно решить белорусский конфликт, находясь за границей. Но сам по себе запрос есть - и вот вам предложение".

Справедлива ли критика в адрес Тихановской?

"Главное обвинение, которое было выдвинуто, - дескать, два года прошло после протеста, а Лукашенко до сих пор у власти, почему ты, Светлана, не одержала победу над Лукашенко. Я не уверен, что это справедливое обвинение", - говорит Валерий Карбалевич.

И поясняет, что все остальные обвинения в адрес Тихановской «более мелкие: требования прозрачности, требования сотрудничества, дескать, надо учитывать мнение других. Когда политики работают, то всегда можно найти недостатки и критиковать за что-то».

Команда Валерия Цепкало (он собрал подписи для участия в президентских выборах 2020, но покинул страну из-за угрозы ареста еще до регистрации кандидатов на пост президента) и его жены Вероники Цепкало (она участвовала в избирательной кампании Тихановской вместе с находящейся сейчас в заключении Марией Колесниковой) являются наиболее заметными в медийном пространстве критиками Тихановской.

Как отмечает Валерий Карбалевич, «как раз на прошедшей в Вильнюсе конференции Цепкало предложили войти в состав кабинета, на мероприятии присутствовала Вероника Цепкало, но она фактически отказалась от предложения, заявив, что 11 августа будет объявлено о запуске новой инициативы».

"Тем самым Вероника Цепкало отказалась сделать шаги к объединению. И это говорит о том, что ее команда оказывается в ситуации периферии того оппозиционного процесса, который происходит в Беларуси и вокруг Беларуси", - полагает Карбалевич.

Можно ли назвать Объединенный переходный кабинет теневым правительством в изгнании?

"Сама Светлана Тихановская и ее команда избегает называть созданный Объединенный переходный кабинет правительством в изгнании, скорее, это кабинет при офисе Светланы Тихановской, и она сама его возглавляет. У неё появились заместители - Павел Латушко, представитель Кабинета по транзиту власти, и Валерий Ковалевский, представитель Кабинета по иностранным делам", - констатирует Карбалевич.

Терминология в данном случае, по его мнению, не так уж и важна: "Важно то, что есть попытка переформатировать управление белорусской оппозицией, и это ответ на прозвучавшие требования, предложения и критику"".

Будет ли инициатива Цепкало о создании Национального Совета конкурировать с Объединенным переходным кабинетом Тихановской?

7 августа стало известно, что участники прошедшего в Берлине в июле Форума демократических сил (на котором не присутствовали представители Тихановской) собираются создать Национальный Совет Республики Беларуси и провести в него выборы. Официально об этом решении, как сказала Вероника Цепкало во время конференции в Вильнюсе, объявят 11 августа. Однако уже известно, что организаторы новой инициативы намерены просить ООН, ОБСЕ, Совет Европы и Европарламент помочь провести выборы и прислать наблюдателей.

Идет ли речь о создании органа, способного конкурировать с Объединенным кабинетом Светланы Тихановской?

Отвечая на этот вопрос, Валерий Карбалевич напоминает, что за рубежом уже есть Рада БНР (Белорусской народной республики), существующая в эмиграции с 1920-х годов.

Есть ещё и правительство, созданное Зяноном Позняком.

Какие бы структуры сейчас ни создавались, вопрос в легитимности: "И ни у кого нет такой легитимности, как у Светланы Тихановской. И эта легитимность – и внутренняя, белорусское оппозиционно настроенное общество признаёт её своим лидером, и международная. Именно с Тихановской встречаются лидеры практически всех европейских стран, и президент США Джо Байден", - констатирует Валерий Карбалевич.

По его мнению, важно зафиксировать, что можно создавать много других структур, но легитимностью обладает именно та, которую создала Светлана Тихановская.

Полного объединения в демократическом движении не бывает никогда, это невозможно по определению, всегда будут отколовшиеся, недовольные, критики, отмечает Валерий Карбалевич.

И поясняет: "Важно то, вокруг чего концентрируется вся международная деятельность лидеров оппозиции и все попытки контактов с протестами внутри страны. А это все концентрируется вокруг Светланы Тихановской".

Означает ли, что Павел Латушко, став представителем Кабинета по транзиту власти, будет главным переговорщиком от лица демократических сил?

Сегодня сложно представить, с кем можно вести переговоры о транзите власти, и хорошо, если у Павла Латушко это получится, отмечает Карбалевич.

И напоминает, что именно Тихановская возглавляет переходный кабинет, назначает его членов, а значит может и отозвать любую кандидатуру: «При всём распределении ролей Светлана Тихановская остаётся главной фигурой белорусской оппозиции».

Означает ли появление в Кабинете поста представителя по обороне и национальной безопасности, что мирным протестом решить проблему невозможно?

"Два года постоянных жестких репрессий и террора по отношению ко всем оппонентам, большое количество заключённых, избитых, постоянные обыски, которые проходят уже у родственников людей, выехавших за границу, - все это неизбежно толкает людей к радикализации", - объясняет Валерий Карбалевич.

Однако он полагает, что в обсуждении силовых методов и перспектив создания армии все же больше риторики, чем реальной оценки ситуации и реальных возможностей:

"Я с трудом представляю, каким образом силовым путём можно свергнуть сегодня режим Лукашенко. Более того, милитаристская риторика уже настораживает западных политиков и дипломатов. Одно дело - поддерживать мирный протест, и совсем другое - не мирный. И тут возникают вопросы".

Назначения в переходный кабинет Карбалевич называет данью настроениям, существующим среди политизированной публики, которая требуют неких действий: «Не думаю, что произойдут какие-то действительно реальные действия, реальные события, которые могли бы привести к силовому сценарию, к силовому захвату власти. Скорее всего, все ограничится риторикой».

Если за полгода продвижения к заявленным целям не будет, претензий к Тихановской станет ещё больше?

Объявив о создании коллективного исполнительного органа - Объединенного переходного кабинета, - Светлана Тихановская обозначила его главные цели:

Защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси. Осуществить фактическую деоккупацию Беларуси.

- Восстановить конституционную законность и правопорядок.

Разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти, обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии, создать условия для проведения честных и свободных выборов.

Разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси.

"В результате этой работы должны быть освобождены все политзаключённые", - указано в итоговом документе прошедшей в Вильнюсе конференции.

Валерий Карбалевич допускает, что претензий к Тихановской, возможно, станет больше: "Если нет результата, критикуют того, кто возглавляет процесс, критика будет, безусловно. Но насколько она справедливая, - я, например, считаю, что она несправедливая".

"Сегодня ситуация такова, что принятие плановой концепции

создание каких-то новых структур мало влияет на внутриполитические процессы в самой Беларуси, то есть объективно это мало зависит от Светланы Тихановской, - вот в чём проблема", - подчеркивает Карбалевич.

Он не исключает появление новых претендентов на лидерство, но отмечает, что "легитимность Светланы Тихановской беспрекословна, каким-то образом передать её другим людям невозможно".

И поэтому до 2025 года, до окончания нынешней президентской каденции, Карбалевич не представляет ситуации, "в которой кто-то может кто-то стать таким же легитимным и таким же признанным лидером как Светлана Тихановская".

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