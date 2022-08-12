Полиция сообщила, где в выходные будет больше всего рейдов

В Литве наступают длинные выходные. Литовская полиция предупреждает о том, что в выходные на дорогах ждут рейды - будут контролировать скорость, проверять водителей на трезвость.

С 8 до 14 августа в стране проходит превентивный рейд сети европейской полиции ROADPOL (European Roads Policing Network) "Контроль над скоростью движения транспортных средств" (Operation Speed), а в длинные выходные полиция намерена жестче контролировать участников движения, которые ездят на отдых или в места развлечений.

По приказу генкомиссара Литвы летом на курортах строже контролируется общественный порядок.

Дополнительные экипажи полиции будут дежурить и в Клайпедском округе. В субботу рано утром на взморье выедут дополнительные экипажи дорожной полиции. Они будут помогать коллегам до вторника.

Цель превентивных мер – чтобы на дорогах не было нетрезвых водителей или водителей в состоянии наркотического опьянения, пресечение опасного и хулиганского вождения, контроль над режимом скорости в выходные, когда на дорогах страны движение бывает интенсивнее, особенно на взморье и на курортах.

Литовская дорожная полиция призывает водителей к осторожности: не превышайте скорость, не употребляйте алкоголь и наркотики и психотропные вещества, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности, не занимайтесь посторонней деятельностью: не ешьте, не используйте средства мобильной связи.

По имеющимся данным, в длинные выходные на Ивана Купалу, 23–26 июня, на дорогах страны произошло 34 ДТП, в них погибли 3 человека, еще 47 пострадали.

Всего до 11 августа в ДТП в 2022 году погибли 59 человек, пострадали 2116 (в 2021 г. погибли 82, пострадали 1846 человек).

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