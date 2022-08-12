Советник спикера Сейма Литвы о Дробязко и Ванагасе: они выбрали сторону зла

В Литве разгорелся скандал вокруг участия литовских фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко в российском ледовом шоу Татьяны Навки. Пару лишили государственной награды. В Сейм внесены поправки к закону о гражданстве, которые в случае их принятия позволят лишить Дробязко гражданства Литвы, полученного ею за особые заслуги.

Хотя пара постоянно живет в России, их спортивная карьера связана только с Литвой. Маргарита Дробязко родилась в Москве, выступает за Литву с 1992 года, в 1993 году получила литовское гражданство, в 2000-м вышла замуж за Ванагаса. Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас – самые выдающиеся литовские фигуристы, призеры чемпионатов мира и Европы, 13-кратные чемпионы страны, участники пяти Олимпиад. Они бронзовые призеры чемпионата мира 2000 года, двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы 2000 и 2006 годов. Спортивную карьеру пара завершила 16 лет назад. С 2007-го они постоянно снимаются в шоу "Ледниковый период" и участвуют и в ледовых спектаклях. С Татьяной Навкой сотрудничают с 2019 года.

О том, что фигуристы будут участвовать 9 августа в шоу Навки "Лебединое озеро", стало известно только на прошлой неделе. Мать Повиласа Ванагаса, глава Литовской федерации фигурного катания Лилия Ванагене, извинилась за решение сына и его жены перед теми, кому оно причинило боль, но сказала, что не смогла уговорить их его изменить. По словам Ванагене, это случилась неожиданно: после начала российского вторжения пара немедленно вернулась в Литву и выразила твердую поддержку Украине. Однако, по ее словам, Повилас живет в Москве с 18 лет, и 34 года он с женой строили свое будущее не в Литве – это, видимо, и повлияло на исход дела.

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подписал декрет об исключении Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных орденом Великого князя Литовского Гедиминаса (5-й степени) в связи с "унижением звания награжденного" этим орденом. По словам президента, спортсмены "перечеркнули свои достижения циничным актом участия в коммерческом мероприятии в Сочи". Науседа выступил за изменение закона и лишение Дробязко гражданства. "Хочу напомнить, что Маргарита Дробязко получила гражданство Литовской Республики в 1993 году в порядке исключения, – сказал он. – В нынешнем контексте это выглядит как жалкий фарс. Разве закон не предусматривает обратного – лишения гражданства в порядке исключения за опорочивание имени Литвы? Следовательно, необходимо инициировать изменения в законодательстве. Демократия должна быть способна защитить себя, иначе это уже не демократия".

Трое членов Консервативной партии – Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас – подготовили поправки к закону о гражданстве. Согласно этим поправкам, гражданин другой страны, получивший литовское гражданство в порядке исключения, может быть лишен гражданства, если его действия представляют угрозу безопасности и интересам Литвы и других стран региона, безопасности союзников, а также представляют собой "унижение имени Литвы". Портал "Радио Свобода" обсудил ситуацию с литовским юристом, советником спикера Сейма Литвы Александром Радченко.

– Как в Литве оценивают инициативу лишения Дробязко гражданства?

– Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко уже лишили ордена Великого князя Гедиминаса, вчера президент Гитанас Науседа исключил их из списка награжденных. Это решение поддерживается, по-моему, абсолютным большинством не только политической элиты, но и населения. Танцевать на льду в российском развлекательном шоу, которое организует жена рупора Кремля (Татьяна Навка – супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. – РС) и на кремлевские деньги в то время, когда в Украине из-за российской агрессии гибнут люди, – это значит быть на стороне агрессора. Дробязко и Ванагас выбрали свою сторону, к сожалению, это сторона зла. Вот так литовские жители это и оценивают.

Но с гражданством ситуация сложнее, потому что сегодня закон не предусматривает такой возможности. Лишить человека литовского гражданства можно только в очень исключительных случаях: прежде всего, если от него отказывается сам гражданин, если он для его получения предоставил поддельные документы и так далее. Пункта за участие в пропагандистских акциях недружественной страны в законе нет. Поэтому пока что это довольно умозрительные размышления, теоретические оценки. Уже есть предложение изменить закон о гражданстве. Группа парламентариев планирует зарегистрировать поправку к закону, которая предусматривает лишение литовского гражданства, полученного, как в случае с Дробязко, в порядке исключения, если действия гражданина представляют угрозу безопасности или интересам Литвы и стран-союзников, или, например, за унижение доброго имени Литвы.

– А как Маргарита Дробязко получила в 1993 году гражданство?

– За спортивные достижения. Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко – лучшая пара фигуристов в литовской истории. Конституция предусматривает возможность предоставления литовского гражданства гражданам других государств за особые заслуги. Маргарита Дробязко, насколько мне известно, является и гражданкой России. У Ванагаса, по моим сведениям, нет российского паспорта, но определенно на этот вопрос может ответить только он сам, у нас нет возможности это проверить. Но, в принципе, по конституции граждане Литвы не могут иметь гражданство другого государства, кроме исключительных случаев, как с Дробязко. То есть если бы Повилас Ванагас, который является гражданином Литвы по праву рождения, был бы одновременно и гражданином России, наверное, его можно было бы лишить литовского паспорта, но, если у него этот паспорт единственный, это не соответствовало бы духу нашей конституции, нашим международным договоренностям и правовой базе.

– Не могут ли эти поправки вызвать беспокойство у других жителей Литвы, получивших гражданство тем или иным способом после восстановления независимости?

– В поправках не идет речь о лицах, получивших литовское гражданство по праву рождения или в порядке натурализации. В этих случаях ты должен отказаться от гражданства других стран, если его каким-то образом имеешь. Законопроект касается только граждан других стран, которые получили его от президента за особые заслуги перед Литвой. Только в этом случае человек может сохранить и иное гражданство. Таких случаев с 1990 года наберется, наверное, около сотни: Литва в этом отношении очень консервативна. Теперь можно задать вопрос: соответствует ли деятельность человека тем заслугам, за которые он это гражданство получил? Если гражданин теперь не согласен с политикой литовского государства, ценностями, которые мы разделяем, может быть, самое логичное – расстаться с ним?

– Какова поддержка законопроекта в Сейме?

– Довольно большая, по-видимому, будет поддержка, потому что поступок фигуристов вызвал бурную негативную реакцию в литовском обществе. Но опять же, будут еще дискуссии с юристами, экспертами по конституционному праву, поскольку эти поправки нужно привести в четкое соответствие с нашей конституцией и международными договоренностями. К примеру, конвенция ООН о сокращении числа лиц без гражданства императивно вводит принцип, согласно которому нельзя лишить человека единственного гражданства, – отмечает юрист Александр Радченко.

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