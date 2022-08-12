В выходные дни воздух прогреется до 30 градусов

В пятницу днем погоду в Литве обусловит антициклон, поэтому день будет солнечным и без осадков.

После обеда будет 24-29 градусов тепла. Прохладнее будет у моря и в Жемайтии.

В субботу погода будет такой же, как в пятницу. И ночью и днем будет ясно, без осадков. Ночью температура опустится до 10-15 градусов, на косе будет 16-17 градусов тепла, днем ожидается 25-30 градусов.

В воскресенье ночью будет ясно и без осадков, днем малооблачно и сухо, только местами на юге возможна облачность и кратковременные дожди с грозами. Ночью будет 12-17, днем 26-31 градус.

В понедельник придет более влажная масса воздуха, будет душно и неспокойно. Ночью будет сухо и ясно, а днем появятся дождевые облака. После обеда местами пройдут ливневые дожди с грозами. Ночью будет 14-19, днем 26-31 градус тепла.

Во вторник ночью облака рассеются, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью будет 15-20, днем 26-31 градус тепла.

В среду будет спокойнее, небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет тепло и душно, днем – только на пару градусов прохладнее, чем во вторник.

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