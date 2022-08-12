Сентябрь не за горами, цены на школьные принадлежности бьют рекорды

В этом году расходы на покупку необходимых школьнику вещей будут выше, чем в прошлом. Подорожали униформы, ранцы, прописи, тетради и др. Что-то подорожало на 5 евро, что-то на евро или несколько десятков центов. Некоторые торговцы говорят, что цены выросли на 35%, сообщают журналисты LNK.

Даниэле идет в первый класс. Сарафан обойдется на 5 евро дороже, чем стоил бы в прошлом году.

"В прошлом году стоил 35, в этом уже 40 евро. Свитер подорожал на 2 евро – до 37", – сказал LNK директор компании Lidatа Лёнюс Трейкаускас.

Не подорожали лишь галстуки – они по-прежнему стоят 10 евро. Полный комплект униформы в этом магазине обойдется в 100–120 евро.

Жители говорят, что нашли униформы и дешевле, но и там цены не особенно радуют.

"Униформы показались дорогими. Пока мы купили только сарафан за 35 евро", – сказала LNK одна мама.

Родители уже покупают и канцтовары.

"Некоторые наши клиенты стали покупать необходимое в июле. Конечно, большая часть делает это в августе. Есть и те, кто все покупает в начале учебного года - в сентябре", – сказала представитель Rimi Габриэле Шеренене.

Одна собеседница LNK сказала, что часть вещей уже купила, поскольку начались акции и скидки.

Другая сказала, что не гоняется за скидками, ищет более интересные товары.

"Стараюсь покупать понемногу. Сегодня куплю ранец, а тетрадки куплю после 1 сентября, когда скидки будут больше", – заметила третье покупательница.

Шеренене сказала, что корзина основных школьных товаров в этом году дороже на 35%. Основная причина - повышение цен на древесину, бумагу и другое сырье, а также на рост расходов на транспорт.

"Самая дешевая корзина в этом году стоит около 52 евро. Тетрадки подорожали с 11 до 17 центов", – сказала представитель Maximа atsРима Аукштуолите.

Но эта цена на тонкую простую тетрадку. Если обложка тетрадки с рисунком, то тетрадка может стоить и 90 центов.

Аукштуолите сказала, что если покупать канцтовары во время акций, то вся корзина обойдется в те же деньги, что и в прошлом году.

Самый дешевый рюкзак в Maximа стоит 17 евро (это на 5 евро дороже, чем год назад). Есть рюкзаки и почти по 100 евро.

Некоторые товары в этом году подешевели. Например, простые карандаши в прошлом году стоили 39, а в этом есть и по 12 центов. Тетрадь для рисования в прошлом году стоила 99 центов, а в этом 79 центов. Гуашь подешевела на 10 центов.

Прописи в этом году тоже подорожали - на 15-20%.

"Причины разные. В последнее время подорожала бумага и печатные издания. Поэтому поднялись цены на прописи", – сказала LNK представитель сети магазинов Vagа Зита Барусявичене, заметив, что прописи подорожали примерно на евро.

Сейчас немногие прописи стоят меньше 5 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!