На литовском взморье свободных мест на выходные почти не осталось: цены поражают

В Литве установилась хорошая погода, кроме того, ждут три выходных дня, поэтому отдыхающие хлынули на взморье. Найти свободные квартиры или номера на литовском взморье на эти выходные непросто да и цены кусаются как никогда раньше. За ночлег в эти выходные просят больше двухсот евро, а кое-где и тысячу.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене подтвердила Delfi, что найти свободные номера в гостиницах на курорте сложно.

"Да, заполненность составляет почти 100%, свободные места в последние дни найти непросто. Люди готовились к длинным выходным заранее, да и погода хорошая: вот на курорт и съедется немало отдыхающих", – сказала Валайтене.

По ее словам, цены зависят от спектра услуг.

"Выбор очень большой, от частного сектора до гостиниц – 3-5-звездочных, все зависит от выбора и от желаемых услуг (...). В 4-звездочной гостинице от 130 евро на двоих за ночь с завтраками", – сказала Валайтене.

"Если кто-то бронировал заранее, остался в выигрыше, цены могли быть ниже. А спрос вырос, мы это видим, погода хорошая, поэтому гостиницы могут попытаться поднять цены на последние номера, за ними стоят очереди", – заметила она.

По словам главы ассоциации, нынешняя инфляция удивляет, а рост расходов приводит и к росту цен на услуги гостиниц.

"Такой инфляции я не помню. Продукты, другие расходы, услуги, расходы на энергетику – все расходы сильно выросли, это обусловило наши цены", – сказала Валайтене.

Алма (настоящее имя редакции известно) сказала, что была удивлена, когда ей с мужем и ребенком предложили ночлег в Ниде с завтраками за 230 евро.

"Мы вчера решили поехать на длинные выходные в Нерингу, я стала искать варианты. Конечно, все занято. Вечером один мужчина написал мне в фейсбук, прислал ссылку, я посмотрела - там подвал. Апартаменты в подвале. Я спросила цену. 230 за ночь", – удивилась собеседница.

Она сказала, что если бы они согласились на такое предложение, то поездка к морю на троих на три дня с дорогой, проживанием стоила бы 650 евро (без питания). Только жилье стоило бы 460 евро.

"Плюс дорога 30 евро, паром – 50 евро. Плюс горючее из Вильнюса и назад. Наверное, за такие деньги можно найти поездку на озеро Комо в Италию, может, даже дешевле. Наверное, в Турцию "все включено" можно купить за такую сумму", – сказала Алма.

Она рассказала, что был еще вариант за 130 евро в мансарде, но они решили ехать в Панeмуне, там за 100 евро сняли комнату для двоих взрослых и ребенка (с завтраками).

"В замке, там совсем другая атмосфера, нормальные гостиничные номера, а не подвал за 230 евро", – прибавила женщина.

На сайте booking.com в четверг вечером, в Паланге было два варианта апартаментов – за две ночи двое взрослых должны были бы заплатить от 600 до 1200 евро.

Были два места в Клайпеде – 200-670 евро за две ночи на двоих.

В Ниде выбор был больше, а цены от 250 до 2000 евро за две ночи для двоих.

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