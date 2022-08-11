Сбор янтаря может закончиться больницей: его люди часто путают с опасным веществом

Одним из самых больших развлечений во время прогулки по берегу моря становится сбор янтаря. Однако к этому занятию нужно подходить очень внимательно, так как Балтийское море выбрасывает на берег опасное химическое вещество времен Второй мировой войны - белый фосфор. Его порой сложно отличить от янтаря - из-за окисления он становится желтым.

Так называемый "ложный янтарь" воспламеняется при малейшем трении и характеризуется очень высокой температурой горения, что приводит к серьезным травмам.

Пользователи социальных сетей в Литве сейчас активно делятся записью отца, ребенок которого серьезно пострадал - мальчик собирал янтарь и положил вместе с ним в нагрудный карман майки кусочек фосфора, в результате чего получил сильнейший ожог и был доставлен в больницу.

Белый фосфор обычно выбрасывает на берег Балтийского моря после шторма при западном, юго-западном ветре.

По данным Департамента охраны окружающей среды, после Второй мировой войны на дно Балтийского моря было попало огромное количество химических боеприпасов, отравляющие вещества которых представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека. Одним из самых опасных химических веществ, захороненных в море, является белый фосфор.

"Белый фосфор визуально очень похож на обычный янтарь, и хотя плотность этих веществ различается, распознать опасное вещество сложно. Поэтому, когда вы решите собирать янтарь, примите все возможные меры предосторожности: наденьте перчатки, не кладите собранные камни в карманы и дайте янтарю хорошенько высохнуть на открытом пространстве", - сообщает департамент.

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