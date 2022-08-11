Представитель ЕК: санкции ЕС не запрещают платежи за ж/д услуги калининградского транзита

Литовские учреждения и коммерческие банки выясняют, как обслуживать российские платежи за транзит подсанкционных товаров в Калининград через Литву, а представитель Еврокомиссии (ЕК) говорит, что санкции Сообщества против России и Беларуси не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги - литовские учреждения должны заверить банки в этом.

"Относительно того, что литовские банки не обслуживают определенные платежи, литовские учреждения власти — на самом деле они компетентны - и должны заверить банки, что санкции Евросоюза не запрещают обслуживание платежей, связанных с железнодорожным транспортом", — заявила на пресс-конференции в Брюсселе в четверг представитель ЕК Арианна Подеста, отвечающая за конкуренцию и статистику.

"Альтернативные возможности обслуживания таких платежей могут быть дополнительно изучены с властными учреждениями Литвы, например, с банками или другими субъектами в каждом конкретном случае", — добавила она.

По словам Подесты, Комиссии известно, что некоторые литовские банки после оценки риска решили не обслуживать платежи с Россией и Беларусью.

"Мы знаем, что некоторые банки приняли решение остановить платежное обслуживание российских и белорусских компаний и граждан этих стран. Это индивидуальные решения, принимаемые отдельными банками после внутренней оценки рисков", — сказала представитель ЕК.

Она повторила, что пояснения, ранее изданные ЕК, разрешают железнодорожный транзит между Россией и Калининградской областью.

"Мы уже разъясняли, что транзит товаров между материковой частью России и Калининградом может продолжаться при определенных условиях и при проведении литовскими учреждениями проверок. Они должны обеспечить выполнение санкций Евросоюза и транзит в соответствии с этими правовыми требованиями", — сказала Подеста.

Siauliu bankas, через который осуществляются эти платежи, объявил, что с сентября больше не будет осуществлять никаких операций с Россией и будет применять исключения только в случае, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения государственных функций. В настоящее время банк выясняет ситуацию с учреждениями власти.

22 июля "Литовские железные дороги" возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, который был приостановлен с середины июня.

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