Экономист об ужесточении контроля над старыми авто: самых бедных жителей это не коснется

Власти Литвы борются с загрязнением воздуха, поэтому намерены ограничить регистрацию автомобилей старше 17 лет, экологического класса Euro 4 и ниже. Сообщается о более жестком контроле над такими автомобилями, их регистрацией и техосмотром.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что самых бедных жителей этот вопрос не коснется.

"Не надо делать предположение и укреплять мнение будто автомобиль – товар первой необходимости. В Литве на 1000 жителей приходится 400 личных автомобилей. У самых бедных жителей автомобилей нет. Мы говорим о вызовах для среднего класса с небольшими доходами, а не самых бедных жителях, которые обычно пользуются общественным транспортом. На них это точно никак отрицательно не скажется. Для них будет плюс – люди будут жить в более чистом окружении", – подчеркнул экономист.

По его словам, автомобиль - не только личный выбор, он сказывается на здоровье жителей, влияет на финансы. Экономист обратил внимание на то, что если Литва в будущем будет больше загрязнять окружающую среду, то за деньги налогоплательщиков придется покупать разрешения на загрязнения.

"Надо понимать, что это в интересах всех жителей, не только тех, у кого есть свои автомобили. Если мы не будем снижать уровень загрязнения, особенно в результате использования личного транспорта, то в конце десятилетия государству придется покупать разрешения на загрязнение.

Это значит, что и пенсионеры, и самые бедные люди, у которых в жизни не было своей машины, косвенно будут платить за то, что кто-то пользуется загрязняющим окружающую среду: роскошным или очень старым автомобилем. Это социально безответственно.

Личный автомобиль - не только личный выбор, ведь он несет внешние , влияет на других через загрязнения, а в будущем если мы будем загрязнять окружение, придется за это платить из бюджета", – сказал Мачюлис.

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