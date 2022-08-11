Советник президента Литвы: третий этап либерализации рынка электроэнергии откладывать нельзя

В связи с тем, что со следующего года государство будет платить жителям новые субсидии за электроэнергию, предлагается установить предел ее потребления, до которого будет производиться компенсация, говорит главный советник президента. По словам Ярославаса Неверовичюса, третий этап либерализации рынка электроэнергии откладывать нельзя, но желательно, чтобы жителям, которые вовремя не выбрали поставщика, не приходилось платить цену за гарантированное энергоснабжение, которая на 25% выше.

"Президент выступает за то, чтобы компенсации применялись и увеличивались для тех, кто в них больше всего нуждается, не обязательно применять горизонтальные меры, а ввести дополнительный "потолок", до которого применялась бы максимальная компенсация, например, 150 киловатт-часов (кВтч) в месяц", - сообщил журналистам в четверг после встречи Гитанаса Науседы с главой регулятора энергетического рынка Ренатасом Поцюсом советник президента по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Ярославас Неверовичюс.

С июля до конца декабря государство покрывает за электроэнергию до 9 центов за кВтч, а минимальный тариф, ниже которого компенсация не выплачивается, составляет 24 цента.

Председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Поцюс сообщил, что вопрос о компенсациях будет решать правительство, но одним из возможных способов, ориентированным на социально незащищенных жителей, является компенсация первых 150 кВтч потребленной электроэнергии.

"Эта модель более целенаправленно достигает социально незащищенных потребителей, поскольку они, как правило, потребляют меньше электроэнергии и получают более высокую долю компенсации", — сказал он после встречи.

По словам председателя ГСРЭ, тенденция роста цен на электроэнергию продолжает наблюдаться, поэтому необходимо предусмотреть, как их компенсировать.

"Ценовые тенденции не радуют, ожидать их снижения, к сожалению, нельзя, потому что цены на биржах достаточно высокие. (...) Очевидно, что это неизбежно потребует компенсационного механизма", - сказал он.

Неверовичюс, кроме того, сказал, что третий этап либерализации рынка электроэнергии не следует откладывать, но желательно, чтобы жителям, которые до 18 декабря не выберут независимого поставщика электроэнергии, не грозила доплата за гарантийное энергоснабжение в размере 25%.

"Речь идет о 400 тыс. потребителях, которые еще не выбрали независимого поставщика", — сказал советник президента.

По его словам, на либерализованном рынке во избежание ситуаций, таких как расторжение договоров с потребителями из-за крайне высоких цен на электроэнергию, что и было сделано компанией Perlas Energija на прошлой неделе, необходимы дополнительные гаранты, такие, как общий фонд поставщиков.

В настоящее время на рынке работают 6 независимых поставщиков, а наибольшую часть рынка - около 67% - занимает государственная компания Ignitis. На 8 августа, у Perlas energija было около 14% рынка, у эстонской Enefit - 8,5%, у латвийской Elektrum Lietuva - чуть более 9%.

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