К счастью, жуткое ДТП трагедией не завершилось, однако пострадавшим потребовалась помощь.
Очевидцы рассказали. что со второстепенной дороги выехал Mercedes Benz и врезался в ехавший по главной дороге автомобиль такси. Такси перевернулся и врезался в столб. Водитель такси сам вышел из машины.
Выяснилось, что никто не был зажат в машине.
Пожарные-спасатели вернули такси на колеса, отключили аккумуляторы, привели в порядок проезжую часть.
Причины ДТП выясняет полиция.
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