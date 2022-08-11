В следовавшем в Калининград транзитом грузовике обнаружены контрабандные сигареты

В грузовике, следовавшим транзитом в Калининградскую область, обнаружен груз контрабандных сигарет на 1,64 млн евро, сообщила в четверг Таможенная криминальная служба Литвы.

Контрабандный груз был обнаружен в Мeдининкай.

По информации таможни, в понедельник около 18 час. водитель грузового автомобиля DAF декларировал на КПП в Мeининкай, что везет в Калининградскую область транзитом картофельные и кукурузные чипсы, кофе, чай и панировочные сухари.

После проверки автомобиля рентгеном выяснилось, что эти товары прикрывают нелегальный груз.

Полуприцеп был заполнен сигаретами Minsk Capital, NZ Gold, NZ 10.

Нелегальный груз состоял из 440 000 пачек сигарет стоимостью 1,64 млн евро.

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