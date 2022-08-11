Эфир Delfi: караимы Литвы — как сохранить идентичность? россияне, визы и удары по Крыму

В этом году исполняется 625 лет со дня поселения караимской общины в Литве. 2022 год объявлен годом литовских караимов. Один из самых малочисленных народов с уникальной культурой, религией и обычаями живет в Литве сотни лет.

О том, как караимам удается сохранять свою идентичность, язык в эпоху глобализации и смешения культур, как караимская община отмечает этот год, говорим с гостями студии Евгенией Эшвовичюте, представителем караимской общины Литвы, и главой караимской религиозной общины Литвы Юрием Шпаковским.

Во второй части передача последние события, связанные с войной России против Украины, обсудим с главным редактором новостного сайта Newsader Александром Кушнарем.

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