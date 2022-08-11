Хороших новостей в связи с отопительным сезоном нет – дорожает и другой вид топлива

По мере приближения отопительного сезона Литовское агентство энергетики (ЛАЭ) прогнозирует, что газа хватит, однако отмечает рост цен на биотопливо. По словам экспертов, торговцы биотопливом держат запасы и повышают цены в надежде на большую прибыль перед отопительным сезоном. Что касается сектора электроэнергии, тут прогнозы неблагоприятны для клиентов.

"Быстрый рост цен, начавшийся в июне, продолжался и в июле. Одна из причин – в марте объявлено о запрете на импорт белорусской древесины, но было разрешено до начала июня выполнить заключенные договоры. (...) С начала июня такая продукция в страну не может попасть", – сказал журналистам аналитик агентства Каролис Кялпшас.

Производители тепла сейчас ищут и газ. Компания Ignitis gamyba уже позаботилась о закупках газа, другие компании подали заявки, но по желаемой цене пока не могут купить газ. Кялпшас заметил, что мазут в два раза дешевле газа, поэтому, по предварительным подсчетам, если для отопления будут использовать 100% газа, то кВт/ч отопления в Вильнюсе будет стоить 14 центов, если мазут – 9 центов, а биотопливо – 7 центов за кВт. На практике должна быть смесь разных видов топлива.

Директор ЛАЭ Виргилиюс Подерис сказал, что Государственное лесничество могло бы увеличить предложение на фоне запрета на ввоз белорусской древесины.

Подерис сказал, что ЛАЭ этот вопрос не исследовала, но можно предположить, что по мере роста цен на один вид топлива (газ), соответственно будут расти цены и на альтернативные виды.

"Если два продукта могут заменить друг друга, этим пользуются участники рынка, это нерегулируемый рынок", – сказал Подерис.

Глава Центра энергетической безопасности и инноваций Витаутас Будрейка сказал, что природного газа странам Балтии в этом сезоне хватит (такие выводы делают с учетом заполненности терминала СПГ в Клайпеде и Инчукалнского газохранилища в Латвии. Если своевременно осуществят проект терминала СПГ в Эстонии (по планам к 1 декабря), тогда газа хватит для всего региона (включая Финляндию).

"В июле из России в Латвию импортировали почти 1 Тераватт газа (...) Инчукалнское газохранилище содержит больше газа, чем в июне. (...) Можно сказать, что реально весь газ на зиму закуплен и находится в хранилище", – сказал Будрейка.

Правда, по его словам, до необходимых 80% заполнить латвийский терминал не удастся даже при увеличении закупок из России. 1 октября уровень заполненности составит около 65%.

"Главный вопрос, хватит ли газа на зиму? Если 1 октября в Инчукалнском газохранилище будет 14,3 тераватт, то с учетом графика поставок до конца года получится импортировать еще 19,6 тераватт. На зиму наших мощностей хватит", – заметил Будрейка.

Что касается электричества и возобновляющихся источников энергии, ЛАЭ отмечает, что в соответствии с новыми протоколами намерений, в 2025 г. у Литвы будет рекордное количество солнечных электростанций - 4,8 ГВт, это в 3 раза больше, чем в среднем требуется в летний день. Но до того времени Литве сложно что-то сделать с ценами, страна зависит от импорта.

"Когда начнет работу финская АЭС, возможно пополнятся резервы в Скандинавии – в краткосрочном периоде это может способствовать снижению цен в Литве. Но ни осенью, ни следующим летом снижения цен пока не прогнозируют", – сказал Будрейка.

Подерис прибавил, что оценки участников рынка "это не слово Божье", люди могут ошибаться. Вспомните, что в июле была зафиксирована самая высокая средняя оптовая цена в стране.

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