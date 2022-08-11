В Литве меняется порядок диагностирования коронавируса: получить запись болезни в системе e.sveikata будет проще

Для диагностирования COVID-19 будут действительны и домашние экспресс-тесты для самоконтроля, сообщили руководители Министерства здравоохранения.

"Со следующей недели можно будет диагностировать болезнь и приобретенными в аптеке тестами для самоконтроля, - заявила в четверг на пресс-конференции вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене. - Если у нас есть симптомы, делаем такой тест, после отправки его своему семейному врачу можно получить запись в e.sveikatа, что человек заболел COVID-19."

По мнению министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 не показывает, что может быть основание для введения экстремальной ситуации или карантина в национальном масштабе, однако эпидемия может быть объявлена локально, в самоуправлении.

"У нас были эпидемии гриппа, которые мы объявляли еще до COVID в некоторых самоуправлениях. В настоящее время мы составляем этот порядок и для заболевания COVID, так как это вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем и заразный", - отметила вице-министр.

Она подчеркнула, что эпидемия будет вводиться при недельном показателе заболеваемости 1,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. В настоящее время этот показатель в Литве составляет 566 случаев на 100 тыс. жителей.

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