Адамкус потрясен: Дробязко и Ванагаса мы должны полностью вычеркнуть из нашей жизни

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус в интервью LNK сказал, что его потрясло решение фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко выступить в Сочи. Он также сказал, что поддерживает решение президента Гитанаса Науседы лишить фигуристов государственной награды.

"Во-первых, я сам был потрясен их выбором.Я только могу приветствовать такое решение президента - лишить их награды, которую я сам вручил в 2000 году за отличные достижения и презентацию Литвы в этом виде спорта", – сказал LNK экс-президент.

Адамкус сказал, что решение фигуристов очень сложно понять.

"В то время, когда весь мир следит, борется, помогает борющейся Украине и ее людям за право жить свободно, независимо. Согласится на такое, пойти и выступить среди них, как они поступили, это сложно осознать. Для меня это было одним из самых больших разочарований", – заметил президент.

Адамкус сказал, что ему непонятно, что мотивировало фигуристов на такие действия.

"Когда весь мир видит, что это агрессор, который пытается уничтожить свободу людей и совершает преступления против украинского народа. Я не знаю, как кто-то может оправдать такой шаг. Чем мотивировано их решение, мне непонятно", – сказал Адамкус.

Он задался вопросом – справедливым ли было бы лишение гражданства Дробязко, если Ванагас его сохранит? Адамкус призвал, просто забыть об этих людях.

"Они оба в ответе за свои действия. Ванагасу оставить гражданство, а его жену - Дробязко - лишить, за то же преступление, если это можно назвать преступлением. Это сложно объяснить. Ванагас получил гражданство по происхождению, месту рождения. А она получила гражданство как подарок. Пока не установлен юридический повод для лишения, об этих людях надо просто забыть.

Сам факт лишения награды, который я одобряю, думаю, это было верное решение. Это само по себе уже удар для них - их лишили законного, завоеванного, это было их признанием. Пусть они живут среди агрессоров в стране преступников. (…) Мы должны вычеркнуть их из нашей жизни", – сказал Адамкус.

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