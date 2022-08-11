Коронавирус в Литве: 1513 новых случаев, умер один человек

За минувшие сутки в Литве выявлено 1513 новых случаев заражения COVID-19, один человек скончался, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.

Впервые заразилось 1079 человек, повторно - 418, в третий раз - 16.

По последним данным, в больницах проходит лечение 141 пациент, из них десять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 594,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного повысилась и составила 53,3%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.

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