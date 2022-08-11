Погода будет почти идеальной: воздух прогреется до 28 градусов

В четверг днем над Литвой установится антициклон. Облачность будет небольшой, осадков не ожидается.

Днем в Клайпеде, Тельшяе и Шяуляе будет 22-24, в Паневежисе, Итене и Алитусе 24-26, а в Вильнюсе и Каунасе - 25-27 градусов тепла.

В ночь на пятницу установится ясная погода. Температура опустится до 9-13, у моря до 12-15 градусов тепла.

В пятницу днем погода будет такой же, как в четверг. Будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.

В выходные будет еще теплее.

В воскресенье увеличится вероятность осадков.

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