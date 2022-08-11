Служба регулирования энергетики обращается в прокуратуру в связи с действиями Perlas energija

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) обращается в Генпрокуратуру в связи с действиями независимого поставщика электроэнергии Perlas energija, изменившего условия договоров с клиентами.

ГСРЭ утверждает, что просит инициировать защиту общественных интересов в связи с действиями компании.

"ГСРЭ просит применить временные меры защиты и ограничить права ЗАО Perlas energija на имущество. По оценке ГСРЭ, важно установить, не создает ли ЗАО Perlas energija своим односторонним решением изменить договоры благоприятную ситуацию для получения необоснованной прибыли в ходе реализации имеющихся финансовых продуктов и другого имущества", – сказано в сообщении.

Perlas Energija 5 августа объявила, что переводит всех своих клиентов - как имеющихся, так и будущих - на нефиксированный план, это значит, что люди будут платить за электричество по рыночным ценам. Компания указала, что использовала все внутренние ресурсы, у нее "больше нет инструментов для эффективного управления рисками".

ГСРЭ подчеркнула, что действия Perlas Energija незаконные, они нарушают интересы клиентов.

"ГСРЭ напоминает, что клиенты компании могут в течение 30 дней с момента получения сообщения ЗАО Perlas energija об изменении договора объявить о своем несогласии. Если клиент не согласен с изменениями и не расторгает договор, то ему должны поставлять услугу по прежним тарифам", – указала ГСРЭ 8 августа.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс в понедельник повторил позицию службы и указал, что свою оценку действий компании еще должна представить Государственная служба по защите прав потребителей.

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