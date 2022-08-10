В Литве призывают ускорить строительство укреплений на границе: надо подготовиться в мирное время

В целях усиления безопасности на границе Литвы на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) обсуждалось предложение установить на границе полосу инженерно-фортификационных укреплений, которую парламентские партии включили в недавно подписанное новое соглашение по обороне. Член комитета КНБО, консерватор Арвидас Поцюс, выступавший на заседании, призвал ускорить строительство укреплений, поскольку, отметил он, для замедления продвижения вероятного противника на территорию необходимо принимать меры и в мирное время.

А. Поцюс обратил внимание на понятие фортификации, которое, по его мнению, часто понимают неправильно.

"Некоторые люди, когда произносишь слово фортификация, представляют железобетонные бункеры, но это слишком узкое понятие. (...) В общую систему обороны включаются естественные природные преграды, дополняя их искусственными", - пояснил А. Поцюс.

"Некоторые фортификационные укрепления строится прямо по ходу боя (...), но другая часть – это именно то, что можно и нужно подготовить в мирное время. И вот что я бы призвал сделать – провести анализ оценки местности с учетом всех метеорологических условий, потому что большое значение имеет зимнее время, если зима очень холодная, замерзают все болота, непроходимые места, об успешном использовании которых говорит и военная история", - сказал консерватор.

По словам А. Поцюса, когда члены КНБО посещали объекты Службы охраны государственной границы (СОГГ), они заметили несколько участков, легко проходимых пехотой и военной техникой.

"Мы видели многообразие того, где проходит граница нашего государства. Есть проходимые участки, очень хорошие для пехоты и военной техники. Есть и заболоченные, труднопроходимые, лесистые участки, где практически не могла бы двигаться техника. Я думаю, что именно СОГГ вместе с Литовской армией и Штабом обороны должны очень серьезно проанализировать природные условия границы как с Беларусью, так и с Калининградской областью, уделяя особое внимание участкам Сувалкского коридора", - сказал консерватор, призывая к закупке необходимых средств для строительства укреплений уже сейчас.

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