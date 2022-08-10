Жизнь в Литве дорожает, растет число бедствующих людей

В Литве продолжается рост инфляции, хотя темпы роста замедлились. По данным Департамента статистики Литвы, в июле, по сравнению с июнем 2022 года, цены выросли на 1,2%. Годовая инфляция в июле составила 21,6%. За год подорожало почти все: цены на потребительские товары выросли на 25,6%, на услуги – на 12,3%.

Если доходов немного, можно отказаться от развлечений, походов в рестораны или от отпуска, но есть надо, надо также платить за жилье – это та сфера, где особенно не поэкономишь.

По данным Департамента статистики, содержание жилья – вода, электричество, газ и другое топливо за год подорожали в два раза – на 50,4%. Продукты и безалкогольные напитки за год были на 29,9% дороже, чем год назад.

Некоторые продукты подорожали очень сильно, например, картошка на 73%, молоко и молочные продукты, сыр и яйца – на 44,1%, мука и другие изделия из зерновых – на 62,7%, птица – на 34%, овощи – на 35,8%. Подорожали и услуги, связанные с транспортом - на 30,4%.

Эксперты рекомендуют жителям экономить и не тратить слишком много денег, поскольку ждет дорогой отопительный сезон и нет надежды на то, что продукты и услуги в ближайшее время подешевеют.

Инфляция коснулась семей с небольшими доходами и одиноких людей. Благотворительные организации, помогающие этим людям, с беспокойством ждут осени.

Представитель "Продовольственного банка" Мигле Петроните сказала, что за год число людей, которым организация оказывает помощь, выросло на 17 000, не считая беженцев из Украины.

"Раньше за помощью обращались 143 000 человек, сейчас – почти 170 000. Летом просителей бывает меньше. Вероятно, те, кто живет в селе, что-то выращивают, а также собирают и продают дары леса, однако осень для нашей организации - сложное время. В этом году мы с большим беспокойством ждем осени", – сказала Петроните, заметив, что осенью за помощью приходит больше людей.

Это сложное время для семей и одиноких родителей, которым надо готовить детей в школу и детские сады – нужны не только канцелярские принадлежности, но и теплая одежда. В обществе все еще считается, что получатели помощи - это нахлебники, которые не хотят работать или люди с болезнями зависимости. Но на деле все иначе.

"За помощью обращаются очень разные люди. Правда, многие из них столкнулись с несчастьями или болезнями. Часто это бывают очень компетентные специалисты, которые из-за болезни или инвалидности не могут работать вообще или не могут работать целый день", – сказала Петроните.

Кроме того, за помощью часто обращаются пенсионеры, особенно одинокие.

"Поскольку растут коммунальные расходы, им приходится выбирать – еда или коммунальная плата, коммунальная плата или лекарства", – заметила Петроните.

Беспокоит и тот факт, что растет число больных COVID-19. Не меньше беспокойства вызывают и прогнозы в связи с увеличением числа беженцев из Украины осенью. Уже сейчас в организацию обращается немало украинцев - не всем удалось найти работу в Литве, есть здесь и женщины с маленькими детьми, которые не могут работать.

"Не секрет, что и литовцы, которые сначала приняли украинцев, уже не могут их больше содержать за свой счет, поэтому просят платить за коммунальные услуги или даже искать отдельное жилье", – рассказала Петроните.

По этой причине беженцы вынуждены обращаться за помощью в благотворительные организации.

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