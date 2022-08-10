Спикер Сейма об указании Китая литовским политикам не ездить на Тайвань: не напугают

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен считает, что имеет смысл отправить на Тайвань более широкую группу председателей парламентов Евросоюза. Именно такую ​​возможность глава парламента намерена предложить во время встреч с главами парламентов стран ЕС. Спикер Сейма утверждает, что адресованные литовским политикам указания Китая не ездить на Тайвань ее не напугают.

"Я получила приглашение от спикера (Ю Си-куна – ЭЛЬТА), который недавно посещал Вильнюс с делегацией. Я с ним встречалась, мы ужинали, обсуждали, в том числе, ситуацию на Тайване, культурное, экономическое сотрудничество. Мне кажется, что в сложившейся ситуации имеет смысл заручиться поддержкой более широкой группы государств Евросоюза и председателей парламентов, которые могли бы поехать на Тайвань, просто последовать примеру Нэнси Пелоси", - радиостанции Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

Председатель Сейма заверила, что намерена обсудить возможность визита на Тайвань с председателями других стран ЕС.

"Я намерена обсудить этот вопрос со спикерами парламентов северобалтийских стран, которые вскоре посетят Литву по моему приглашению, позже будут и другие визиты, я встречусь с председателями парламентов других стран ЕС", - сказала глава парламента.

"Таким образом, я думаю, что такой визит имел бы смысл, чтобы продемонстрировать максимальную поддержку демократическому обществу Тайваня. А также показать очень четкую позицию стран, которые любят демократию и защищают ее", - отметила она.

В. Чмилите-Нильсен не решается прогнозировать, сколько председателей парламентов ЕС решат поехать на Тайвань, но, по ее словам, большинство из них получили приглашения приехать.

Политик утверждает, что ее не напугают требования Китая к литовским политикам не ездить на Тайвань. Однако председатель Сейма не знает, повлияет ли подобная риторика Китая на решение других стран.

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