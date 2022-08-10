Президент Литвы: исход войны России в Украине будет решен на поле боя, а не за столом переговоров

BNS ru.DELFI.lt

Gitanas Nausėda

Исход войны, начатой Россией в Украине, будет решен на поле боя, а не за столом переговоров, считает президент Литвы Гитанас Науседа.