Президент Литвы подписал декрет о лишении Ванагаса и Дробязко государственной награды

Президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа подписал декрет о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за то, что они выступили в Сочи во время войны, которую Россия начала в Украине.

Соответствующую рекомендацию представил Государственный совет по наградам.

Ванагас и Дробязко в 2000 году были награждены Рыцарскими крестами ордена Великого князя Гедиминаса. По закону человек может быть лишен награды за унижение имени наградившего его лица/страны.

На этой неделе служба президента сообщала, что обсудит вопрос лишения фигуристов награды, если они выступят в Сочи в шоу, организованном Татьяной Навкой.

Навка - супруга советника президента России Дмитрия Пескова.

Ванагас и Дробязко живут в России.

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