После выступления Ванагаса и Дробязко в Сочи состоится заседание Государственного совета по наградам

После выступления Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко в Сочи на мероприятии, организованном супругой советника президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки (выступление состоялось во вторник вечером), 10 августа состоится заседание Государственного совета по наградам. Совет будет решать вопрос отзыва государственных наград врученных фигуристам.

Советник президента Литвы Ридас Ясюлёнис сказал, что совет представит свои выводы президенту.

Это заседание совета инициировано президентской службой. Ванагас и Дробязко в 2000 году были награждены Рыцарскими крестами ордена Великого князя Гедиминаса.

Напомним, что Ванагас и Дробязко 9 августа выступили в Сочи в проекте Навки. После этого в Литве проявилось предложение лишить Дробязко гражданства нашей страны.

Глава парламентского Комитета права и правопорядка Стасис Шедбарас сказал, что литовское гражданство Дробязко предоставили как подарок, а подарок можно забрать. Особенно, как отметил Шедбарас, если действия человека, получившего литовское гражданство, не сочетаются с важными для государства принципами.

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