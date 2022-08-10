Белорусская оппозиция в Вильнюсе отметила вторую годовщину президентских выборов

Около двухсот представителей белорусской оппозиции собрались во вторник в Вильнюсе на Кафедральной площади, чтобы отметить вторую годовщину президентских выборов, вызвавших гражданскую активность в Беларуси.

Собравшиеся сложили из блочков запрещенный режимом Александра Лукашенко белорусский национальный флаг, почтили богослужением память жертв режима и добровольцев, погибших в Украине, и скандировали "Войне - нет!".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что два года назад белорусы были полны надежд и не могли себе представить, какую цену им придется заплатить за свой выбор.

"Несомненно, у каждого есть близкий, который был арестован, избит или сейчас находится в тюрьме, как мой муж Сергей Тихановский", - сказала Тихановская.

По ее словам, два года назад белорусы не могли знать, "насколько деградировали наши милиция и суды", и даже представить не могли, что "Россия объявит войну Украине, а Лукашенко отдаст территорию Беларуси как полигон, ставя под угрозу суверенитет страны".

Лидер оппозиции заявила, что 9 августа – это еще и день достоинства белорусов, когда в людях пробудилось чувство национальной гордости.

Тихановская сообщила во вторник, что на конференции представителей оппозиции, прошедшей в Вильнюсе, было принято решение о создании правительства Беларуси переходного периода. В его состав вошли Павел Латушко, Александр Азаров, Валерий Ковалевский, Валерий Сахащик.

Во вторник на Кафедральной площади рядом с белорусским национальным флагом развернули и литовский триколор.

Принявшие участие в митинге белорусы заявили, что были вынуждены покинуть свою страну.

"Сегодня 9 августа, прошло два года после выборов, можно сказать, после произошедшей в Беларуси трагедии. Вы видите, сколько нас, белорусов, и мы не просто так. У нас нет выбора, мы вынуждены быть здесь, иначе мы оказались бы на Окрестина (комплекс мест заключения в Минске — BNS) или в другой тюрьме. Здесь мы можем вздохнуть свободно и выразить свою позицию", - сказал BNS актер Сергей Толстиков, который с января живет в Литве.

Он рассказал, что приехал в Вильнюс на съемки фильма "Окрестина" и больше не вернулся домой.

"Я снялся, появились клипы, репортажи о фильме, и я узнал от хороших людей, что мне лучше не возвращаться в Беларусь, потому что дом уже обыскали, повестки в Следственный комитет получены", — сказал он.

Режиссер и художник Ольга Титова приехала в Вильнюс к сестре в феврале этого года, когда Россия начала войну в Украине.

"Невозможно было оставаться там, когда творились такие ужасные вещи. Мы не согласны с тем, чтобы с нашей территории летели бомбы в Украину", - сказала она.

Женщина заявила BNS, что чувствует угрозу, что с ней могли расправиться.

"Там все идет так, говорят "пойдем, поговорим", а человек не возвращается. Так было в феврале, в апреле - постоянно. Это страшно", - сказала Титова.

Ее сестра Юлия Титова уже четыре года постоянно живет в Литве и преподает в Европейском гуманитарном университете.

"Мы не согласны с тем, что наше государство проводит преступную политику. Они - убийцы, они нелигитимные. Мы поддерживаем Светлану Тихановскую, она победила на выборах", - сказала BNS Титова.

На вопрос, какое решение она видит для белорусского народа, Титова ответила: "Решение у нас одно – взять в руки оружие. Здесь многие так думают, иначе ничего не будет. 200-300 лет мы не можем сбросить иго Российской империи".

Участвовавшая в вильнюсском митинге баскетболистка, бывшая капитан национальной команды Екатерина Снытина рассказала, что уехала из Беларуси в августе 2020 года, чтобы свободно выражать свою позицию.

"Я ушла из команды, потому что решила, что не буду представлять режим на международной арене. Я поняла, что если я вернусь в страну, меня, скорее всего, задержат. Сейчас я живу в Европе. Лето провожу в Литве, здесь мы с соотечественниками работаем над изменениями в нашей стране", - сказала BNS спортсменка.

Она отметила, что очень трудно добиваться перемен в государстве, когда все, кто хочет перемен, вынуждены были уехать.

"Из-за этого очень большая ответственность ложится на уехавших людей, которые продолжают свою деятельность за границей", — заявила Снытина.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. После того, как было объявлено, что на них снова победил Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года, в стране вспыхнули массовые протесты.

Оппозиция и страны Запада не признают эти выборы свободными и справедливыми.

Белорусские власти отреагировали на выступления оппозиции крайне жесткими мерами: милиция задержала более 35 тыс. человек, тысячи протестующих утверждали, что подверглись насилию со стороны сотрудников силовых структур. Наиболее важные деятели оппозиции были заключены в тюрьму или вынуждены покинуть страну, в редакциях независимых СМИ были проведены обыски, а их журналисты арестованы.

Тихановская, соперничавшая с Лукашенко на выборах, продолжает свою политическую деятельность из Вильнюса.

Евросоюз ввел против Беларуси секторальные санкции, в том числе в отношении торговли калийными удобрениями. Ранее санкции были введены в отношении отдельных белорусских должностных лиц, которые способствовали подавлению мирных демонстраций и репрессиям. Параллельно санкции против Беларуси ужесточили США, Великобритания и Канада.

Правозащитная группа "Вясна" сообщает на своем сайте, что в настоящее время в Беларуси 1,2 тыс. политзаключенных.

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