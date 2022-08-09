Глава Минэнерго: через 2-3 года в Литве будет много дешевой электроэнергии и конкурентоспособных поставщиков

После заявления офиса президента о возможном формировании на энергорынке олигополии, министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что доминирование на рынке во время энергетического кризиса предприятий с большим капиталом и опытом естественно, но при этом подчеркнул, что через 2-3 года рынок станет более конкурентоспособным, а электроэнергия будет значительно дешевле.

"Следует согласиться, что в шоковой и трудной ситуации, несомненно, будут доминировать предприятия, у которых достаточно капитала, опыта на энергорынке. Они будут доминировать, с этим надо согласиться. Но следует также видеть, что приближается этап, когда у нас будет много возобновляемой энергетики", – сказал во вторник Д. Крейвис Ziniu Radijas.

По его словам, через 2–3 года в Литве должны действовать "множество" парков возобновляемой электроэнергии, "много дешевой электроэнергии".

Свои прогнозы министр аргументирует обещаемым быстрым развитием в Литве электростанций ресурсов возобновляемой энергии (РВЭ), чему способствуют принятые изменения к закону, подготовленные в рамках "Пакета прорыва" и действующие уже более месяца. Поправки направлены прежде всего на упрощение бюрократических процедур расширения электростанций РВЭ.

"Гарантирую, что как раз тогда и появятся новые поставщики, которые будут предлагать возобновляемую энергию по хорошим ценам", – сказал министр.

"Через 2–3 года у нас будет огромное изменение на энергорынке. Это и есть наша цель", – подчеркнул глава Минэнерго, добавив, что потенциальные строители станций РВЭ уже представили заявки резервировать почти 4 GW мощностей. "Это огромное количество", – подчеркнул Д. Крейвис.

По его словам, за 2–3 года могут быть осуществлены проекты парков солнечных электростанций. Развитие ветряных станций может продолжаться 3–5 лет, а парков морского ветра - от 5 до 8 лет.

При этом министр признал, что многие предприятия, обращающиеся с просьбой резервировать для развития электростанций мощности РВЭ, не имеют нужной компетенции или капитала.

"Их надо сортировать. (...). С этим работает и Государственная служба по регулированию энергетики, просит представить договоры об аренде земли, все другие вещи, доказывающие, что они будут в состоянии построить", – пояснил министр, заверив, что во вступивших в силу в июле изменениях к закону предусмотрен "целый ряд" предохранителей для слаженного осуществления развития.

"Это позволяет мне говорить, что через 2–3 года у нас будет большое количество возобновляемой энергетики", – сказал министр.

Советник президента Вайдас Аугустинавичюс в интервью Ziniu Radijas во вторник сказал, что усматривает риски господства на энергорынке Литвы олигополии – абсолютное большинство потребителей будет клиентами только нескольких поставщиков. Сейчас почти 70 проц. бытовых потребителей электроэнергии являются клиентами государственного предприятия Ignitis, около 8 проц. заключили договоры с Elektrum Lietuva и Enefit – предприятиями латвийского и эстонского капитала.

Второй крупнейший независимый поставщик электроэнергии - Perlas Energija - (поставляющий электроэнергию около 15 проц. всех потребителей) в пятницу сообщил, что все клиенты предприятия, платившие до сих пор фиксированную цены за электроэнергию, с 5 сентября будут платить по биржевой цене. Часть клиентов предприятия уже расторгли договоры и со временем их может быть больше. Для привлечения клиентов Ignitis, Elektrum Lietuva и Enefit уже представили исключительные предложения.

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