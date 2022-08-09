Оппозиция: бегущим от режима белорусам сложно получить гуманитарные визы

Бегущие от режима Александра Лукашенко белорусы в Литву могут попасть только нелегально, гуманитарные визы страны им не выдаются, заявили представители оппозиции Беларуси.

"После того, как Лукашенко похитил самолет авиакомпании Ryanair, практически невозможно получить визу (Европейского союза - ред.) внутри Беларуси", - во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе заявила представитель белорусской оппозиции, член правозащитной организации "Наш дом" Ольга Карач.

По ее словам, после принудительной посадки в Минске в мае 2020 года летевшего из Афин в Вильнюс пассажирского самолета "были закрыты или очень сильно ограничены в работе почти все европейские посольства".

"Литва вообще визы не выдает никакие, - утверждает Карач. - Белорусы должны нелегально бежать через границу".

Карач отметила, что в Беларуси начинается осенний призыв на военную службу. Отказ от службы теперь означает тюрьму, а убежать из страны сложно.

"На сегодняшний день, например, чтобы получить польскую гуманитарную визу, записаться на прием - это деньги не польскому посольству. Я уточняю: для того, чтобы записаться на прием через электронные системы, люди должны платить внутри Беларуси спекулянтам от 500 долларов и выше за человека. Сумма иногда достигает 1,5 тыс. долларов. Только за регистрацию на визит", - рассказала Карач.

Она полагает, что такая ситуация ослабляет и сопротивление режиму Лукашенко в стране.

"Белорусское сопротивление, белорусское подполье могло бы более активно действовать, но люди понимают, что в случае каких-то рисков ареста они просто не успеют убежать, потому что они не успеют сделать визы, они не успеют просто выехать", - рассказала Карач.

Активистка белорусской оппозиции Вероника Цепкало на пресс-конференции не скрывала разочарования в работе офиса Светланы Тихановской, находящегося в Вильнюсе.

Она отметила, что за два года не было получено никаких ощутимых результатов, действия оппозиции не координируются, финансовой деятельности не хватает прозрачности.

"Я была крайне удивлена, узнав, несмотря на то, что здесь, в Литовской Республике, два года работает офис Тихановской, до сих пор Лукашенко не признан террористом. Мы, со стороны Белорусского форума демократических сил, отправили вам письмо с просьбой признать данного гражданина Республики Беларусь террористом, мы очень просим вас внести этот вопрос в повестку дня следующего заседания Сейма и обсудить данный вопрос", - заявила Цепкало.

"Потому что мы считаем, что, если оказывать давление на Лукашенко со всех сторон, это даст результат", - добавила она.

Цепкало также просила Литву возбудить уголовное дело против Лукашенко и инициировать его привлечение к международному суду за преступления против человечности.

Во вторник отмечается вторая годовщина демократических протестов в Беларуси.

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