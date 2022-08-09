Под Мариямполе произошло трагическое ДТП, погиб водитель

Недалеко от Мариямполе во вторник произошло трагическое ДТП.

9 августа, в 12.20 ч. в Мариямполе, на ул. Прену в деревне Иглянка, автомобиль Opel Zafira, которым управлял водитель (1958 г.р.), выехал со второстепенной дороги и врезался в ехавший по главной дороге тягач Volvo.

Департамент полиции сообщает, что в ДТП погиб водитель Opel Zafira. Обстоятельства происшествия расследует полиция Мариямпольского округа.

Представитель Мариямпольской полиции Ева Шливинскене сказала Delfi.lt, что ДТП произошло на дороге Пренай-Мариямполе, на перекрестке с ул. Лепу в деревне Иглянка.

По предварительным данным, везший зерно тягач Volvo ехал в сторону Мариямполе по главной дороге.

Opel Zafira ехал по второстепенной дороге. Легковушкой управлял 63-летний житель Иглянки. Он ехал один. Мужчина скончался на месте.

Тягачом управлял 44-летний гражданин Литвы. Он не пострадал. Мужчина был трезв.

Из-за ДТП было остановлено движение в сторону Мариямполе.

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