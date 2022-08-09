Глава МИД Литвы одобрил бы лишение Дробязко гражданства

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что высказался бы за лишение гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, если бы такой вопрос обсуждался.

"Участвовал бы в обсуждении и, должно быть, сказал бы "да", - заявил в понедельник в интервью национальному телевидению LRT глава литовской дипломатии.

Он также добавил, что поддержал бы решение лишить этих спортсменов наград, полученных от Литвы.

На прошлой неделе стало известно, что 9 августа на арене в Сочи будет показан проект Татьяны Навки "Лебединое озеро". В нем, как сообщается, примут участие Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Об этом Навка сообщила в своих соцсетях.

Навка - жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По мнению Ландсбергиса, планы Дробязко и Ванагаса принять участие в мероприятии в России - это "предательство" борьбы украинцев, Евросоюза и Литвы.

"Думаю, что должны быть очень ясно очерчены границы", - полагает он.

В понедельник офис президента сообщил BNS, что в случае их появления в Сочи будет решаться вопрос о наградах.

В 2000 году им были вручены Рыцарские кресты Ордена Гедиминаса.

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