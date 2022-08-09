Около Белого моста пожарные-спасатели спасли двоих утопавших

Действия главы операции, оперативность и профессионализм водолазов спасли жизни двоим утопавшим.

Сирены спасателей звучали у Белого моста в Вильнюсе, 8 августа, в 21 ч.

По Единому номеру помощи сообщили, что в Нерис, между Зеленым и Белым мостами тонут люди.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что на место происшествия на водном мотоцикле из Антакальниса выехали спасатель Миндаугас Валайтис и водолаз Саулюс Лукштас. Спасатели увидели мужчину в воде у моста Миндаугаса и вытащили его на берег.

Другая часть пожарных-спасателей ехала к месту происшествия на автомобиле водолазов и пожарной машине с цистерной. Им сообщили, что второго мужчину течение несет к Белому мосту.

"Мы увидели, что мужчина то погружается в воду, то выныривает. Пожарный-спасатель Томаш Бакшанский со Скирмантасом Шимолюнасом прыгнул в воду подхватил мужчину и направился с ним к берегу.

Утопавший был в 10 м от берега. Пострадавшего передали в руки врачей", – сказал начальник смены Евгений Ильин.

"После этой смены я чувствую себя так, как чувствует себя человек, спасший жизнь. Я могу порадоваться, что молодые пожарные-профессионально выполняют свою работу и на 100% готовы к выполнению самых сложных работ. Мне приятно, что молодежь, приходящая к нам, приходит по призванию", – сказал Ильин.

Сам Ильин работает пожарным-спасателем 15 лет, и эта операция не первая на его памяти.

Несколько лет назад он с коллегой тоже спас утопающего.

В этом году пожарные-спасатели вытащили из воды и спасли 26 человек.

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