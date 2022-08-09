Водителей старых автомобилей в Литве ждут неприятные новости и ограничения

Как с 2027 года будет ограничена регистрация автомобилей старше 17 лет, пока неясно. Обсуждают и вопрос ужесточения порядка прохождения техосмотра такими автомобилями, сказала вице-министр охраны окружающей среды Рамина Радавичене. Пока неясно, какая модель налога на загрязнения придет в парламент вместо отклоненной. Возможно, это выяснится осенью.

На прошлой неделе правительство одобрило представленный Министерством охраны окружающей среды национальный план по снижению уровня загрязнения, в котором поставлена цель - избавиться от старых и загрязняющих природу автомобилей. Намереваются принять законы, которые будут поощрять приобретение и регистрацию более экологичных автомобилей. В документе сказано: "Ограничить регистрацию автомобилей экологического класса Euro 4 и ниже".

"Это средство направлено на ограничение регистрации и попадания на рынок с 2027 года автомобилей экологического класса Euro 4 и ниже", – сказала Радавичене Delfi.

Автомобили класса Euro 4 и ниже - произведены до 2010 года, отметила она.

"Это менее экологические автомобили, чем варианты класса Euro 5 (произведены с 2011 г). Автомобилям класса Euro 4 в 2027 г. будет 17 лет", – прибавила вице-министр.

По ее словам, ограничение регистрации таких машин важно, чтобы ввозили меньше старых дизельных автомобилей, поскольку другие страны от них уже сейчас отказываются.

Как будут ограничивать регистрацию, пока неизвестно.

"Есть идеи ужесточить регистрацию и техосмотр таких автомобилей. Перед подготовкой изменений будут обсуждать этот вопрос с учеными, разными общественными группами", – сказала Радавичене.

Она заметила, что это предложение не является заменой налога на загрязнение окружающей среды автомобилями.

Возможно, обновленный проект налога на автомобили в парламент представят осенью этого года, но пока он не подготовлен, сказал Delfi советник премьер-министра Далюс Криницкас.

"Рассматривались разные альтернативы модификации этого налога. Весной, видимо, из-за нехватки времени, на весенней сессии не обновили проект. А сейчас к весенней сессии план еще готовят. Пока он (проект – Delfi) не включен, но выяснится все, видимо, в конце августа. Тогда на осенней сессии будут утверждать план работ, [увидим], будет этот проект или нет", – сказал советник.

По его словам, над обновлением проекта работает Министерство охраны окружающей среды и Министерство транспорта и коммуникаций.

Пока, по словам Криницкаса, нет предварительного плана того, как может выглядеть этот налог.

Закон, инициированный Министерством охраны окружающей среды, в котором предлагалось отказаться от налога от регистрации и оставить только ежегодный налог на автомобили, не поддержали в парламенте и отправили на доработку. Эту инициативу не одобрила и часть правящих.

Тогда министр Симонас Гентвилас заявил, что не будет править этот проект. "После этого дня, мне кажется, о налоге мы больше не услышим. <...> Я ничего менять не буду в вопросе налога на автомобили", – сказал он.

Дискуссии о налоге теперь проходят в правительстве Литвы.

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