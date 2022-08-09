В Вильнюсе из-за сообщения о минировании здания введен план "Щит": эвакуировали участников конференции "Новая Беларусь"

В Вильнюсе, в помещении, где проходило мероприятие белорусской оппозиции, введен план "Щит". Сообщается и о других адресах.

Пресс-секретарь Вильнюсской полиции информировала, что в 10.30 ч. по эл. почте полиция получила письмо, в котором сообщалось о запланированных взрывах.

Полиция представила адреса, которые были перечислены в письме с угрозами: проспект Гедиминаса, 53, проспект Гедиминаса, 22, проспект Гедиминаса, 23, проспект Конституции, 12, проспект Конституции, 26, ул. Салтонишкю, 19, ул. Гинею, 16, ул. Гинею, 8, ул. Витянё, 18, ул. Якшто, 9, ул. Акмяну, 6, ул. A.Ротундо, 1, ул. A.Гоштауто, 1, ул. Шешкинес, 35, ул. Ж.Ляуксмино, 3, ул. A.Венуолё, 12.

Сообщается, что введен план "Щит".





На место происшествия выехала полиция для проверки информации.

В Вильнюсе проходит конференция "Новая Беларусь", эвакуируют ее участников. Организаторы сообщают о политической провокации.

Сообщается, что в 12 ч. в Вильнюсе начнется конференция, организованная Светланой Тихановской "Новая Беларусь". Место ее проведения не оглашалось во избежание провокаций.

Всех участников конференции демократических сил в Вильнюсе эвакуировали из здания. Людей попросили перейти на противоположную сторону. Проходит проверка.

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