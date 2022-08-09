Эфир Delfi: интервью Светланы Тихановской и расследование о воюющих на стороне РФ белорусах

После вторжения России в Украину уроженцы Беларуси присоединяются не только к частям ВСУ, но и к их противникам. Белорусский расследовательский центр при поддержке "КиберПартизан" нашел около десятка таких пророссийских бойцов. Как правило, это люди с боевым опытом или криминальным прошлым.

Несмотря на то, что в Беларуси им грозит уголовная ответственность, это не мешает некоторым спокойно приезжать домой и давать интервью государственным СМИ. Правоохранительные органы не спешат задерживать этих бойцов.

В студии беседуем с автором расследования, журналистом Алесем Ярошевичем и с руководителем Белорусского Расследовательского Центра Станиславом Ивашкевичем

Во второй части программы — эксклюзивное интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. С ней беседует наша коллега Дайва Жеймите.

Начало эфира в 13.00

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