Возможности размещения украинцев исчерпаны: Литва использовала все, что могла

Инициатор "Сильны вместе" Эдмундас Якилайтис утверждает, что в настоящее время возможности размещения украинских военных беженцев как в государственном жилье, так и в помещениях общественного сектора практически исчерпаны. Поэтому, отмечает он, поиск жилья для новых прибывающих в Литву украинцев становится вызовом.

"База данных "Сильны вместе" в настоящее время исчерпана, так называемая база данных самоуправлений, жилье общественного сектора – это университеты, больницы, самоуправления, множество учреждений, фонд имущества, многие другие организации – зарегистрированы, в этой базе данных еще есть несколько тысяч единиц разного уровня комнат и жилья. Но реально, то, что могла, Литва уже использовала", - во вторник радиостанции ЛРТ сказал Э. Якилайтис.

"Те, кто живут, у них есть, где жить. Они приютились в основном в домах литовцев, некоторые, конечно, арендуют жилье, многие уже работают, у них проблем гораздо меньше. Но прибывающим очень сложно найти жилье", - добавил он.

Однако Э. Якилайтис успокаивает, что до сих пор всем беженцам от войны в Украине удавалось найти жилье.

Хотя система размещения в настоящее время работает, президент Ассоциации самоуправлений, мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс обеспокоен тем, что осенью ситуация может измениться.

"Литовцы доброжелательно приняли, никто не выгоняет, система работает. Но как будет осенью, когда отопление, цены на электроэнергию и все другие факторы, соответствующие экономические настроения будут мрачными, сложно сказать. Пока мы справляемся с ситуацией совместными усилиями, но да, пик достигнут и в обществе, которое было склонно помогать, и в органах власти", - сказал М. Синкявичюс.

ЭЛЬТА напоминает, что за пять месяцев в Литве зарегистрировано около 61 тыс. военных беженцев из Украины. Украинцы, зарегистрировавшиеся в Литве и сразу получившие временную защиту, имеют право бесплатно жить в установленном месте, работать, если у них нет других доходов в Литве, - получать денежное пособие, а также получать необходимую медицинскую помощь и социальные услуги, а несовершеннолетние - право на учебу.

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