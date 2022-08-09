Pricer.lt: за год корзина самых дешевых товаров в Литве подорожала на 30%

В июле 2022 года цены на продукты в Литве продолжали расти, правда, уже не так быстро. Общие тенденции показывают, что мы достигли максимальной скорости роста цен, больше такого интенсивного роста не будет. Однако радоваться рано, поскольку цены все равно останутся высокими, пишет портал Pricer.lt.

Цены на зерновые и культуры, из которых производят масло, уже снижаются – литр подсолнечного масла из Украины уже можно купить за 1,80 евро, однако посредники и сети купили много дорогих товаров, поэтому не захотят снижать цены, пока их не распродадут, отмечает портал Pricer.lt.

Однако другие продукты дорожают из-за роста цен на энергетические ресурсы и нежелания торговцев снижать цены.

В июле 2022 года Pricer.lt анализ цен показал, что средняя корзина самых дешевых продуктов, по сравнению с июлем 2022 г. подорожала на 0,26 евро (0,4%) и была на 16,31 евро (30,4%) дороже, чем в июле 2021 года.

Рейтинг Pricer.lt показывает, что самые низкие цены были в Maxima (снизила цены на 1,63 евро), на втором месте - Barborа (снизила цены на 3,77 евро). Сеть Rimi увеличила цену на 1,49 евро и заняла третье место. Norfa снизила цену на 1,20 евро и была на четвертом месте.

e.Rimi увеличила цену на 0,66 евро и заняла пятую позицию. Lidl увеличил цену на 0,45 евро и поднялся на 6 место. Далее идет Last Mile (интернет-магазин Iki), который увеличил цену на 1,13 евро (седьмое место). Iki повысил цену на 4,93 евро и занял 8 место.

Разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой корзиной (Iki) составляет 14,73 евро, или 24,1%.

Средняя цена популярных и самых известных продуктов, согласно анализу Pricer.lt, показывает, что по сравнению с июнем цена выросла на 1,03 евро (1,9%).

В июле этого года цена на самые известные товары была на 15,48 евро (37,8%), выше, чем в июле 20

В этом рейтинге лидирует Last Mile (снизила цену на 1,40 евро), на втором месте - Norfa (увеличила цену на 3,66 евро). Rimi увеличила цену на 0,31 евро, а e.Rimi снизила на 0,29 евро и заняли 3 и 4 место.

Barbora увеличила цену на 1,35 евро и заняла 5 место. Iki увеличила цену на 1,33 евро и заняла 6 место, Maxima подняла цену на 2,26 евро (7 место). Разница между самой дешево й самой дорогой корзинами составляет – 3,78 евро, или 7%.

Портал Pricer.lt наблюдает за ценами на 52 товара, 51 из них за месяц подорожал, 1 подешевел. На 10% и больше процентов подорожали 45 товаров из 52. Больше всего подорожали подсолнечное масло, молоко, сметана, творог, яйца, кофе Jacobs, макароны. На 10% подешевела картошка.

Свинина подорожала на 27,6% за год. Курятина подорожала на 27,9%. Молочные продукты в Литве дороже, чем в среднем по ЕС.

Портал отмечает, что в ближайшее время можно рассчитывать только на снижение цен на подсолнечное масло, макароны, незначительное снижение цен на пшеничный хлеб, остальные продукты будут дорогими.

Portalas www.pricer.lt kainas užfiksavo liepos 30 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, Lietuvos internetinėse parduotuvėse „Barbora“ ir „Rimi.lt“.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!