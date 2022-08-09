Советник президента Литвы: третий этап либерализации рынка электроэнергии следует отложить

Процесс либерализации рынка электроэнергии в Литве идет неуспешно, поэтому третий его этап нужно отложить, заявил советник президента по экономике и социальной политике Вайдас Аугустинавичюс.

"Пока правовая база не будет усовершенствована, пока не пройдет достаточно времени, чтобы убедиться, что процесс либерализации идет безопасно, о третьем этапе либерализации можно говорить, должно быть, только одним словом - отложить. Третий этап охватывает домохозяйства, которые потребляют мало электроэнергии, кроме того, цены придется фиксировать на рекордных высотах", - во вторник сообщил радио Ziniu radijas советник президента.

Он также отметил, что сейчас процесс либерализации неэффективен, так как независимых поставщиков на рынке слишком мало, часть их связаны с госпредприятиями, есть риск олигополии, которая не обеспечит честной конкуренции и лучшей цены для потребителя.

"Эффективной либерализация будет только тогда, когда число надежных и независимых поставщиков будет достаточно большим. Если мы сейчас посмотрим на поставщиков, половина из них связана с госпредприятиями, а всего возможных поставщиков только шесть, включая и Perlas energijа. Из-за этого офис президента усматривает риск, что процесс либерализации может привести к монополии и олигополии, что тоже не является его целью", - отметил В. Аугустинавичюс.

По словам советника президента, попытка либерализации рынка электроэнергии до сих пор шла безуспешно.

Министр энергетики Д. Крейвис в понедельник отметил, что надзор за независимыми поставщиками электроэнергии планируется ужесточить - в правительство будут представлены поправки, в которых будет увеличены требования к капиталу предприятия, определены высокие компетенции в энергетике.

Министерство предприняло такие действия, так как один из независимых поставщиков - компания Perlas energija – в пятницу сообщил, что вносит изменения в договоры клиентов: выбравшие фиксированные цены будут переведены на план с ценой, зависящей от биржевой стоимости электроэнергии.

Договоры с независимыми поставщиками подписали 1,168 млн потребителей первого и второго этапа, которые потребляют более 1000 кВт в год. Потребляющие меньше электроэнергии должны будут выбрать поставщика до середины декабря.

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