Спикер Сейма Литвы: сегодня дорога Беларуси в Европу проходит через Киев

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что два года назад народ Литвы смотрел на Беларусь с надеждой. Не было иллюзий, что Александр Лукашенко, с 1994 г. узурпировавший власть и создавший авторитарный режим, будет конкурировать на честных и демократических выборах, но мирные продемократические протесты, охватившие Беларусь в августе 2020 г., напомнили нам о возрождении Литвы и переменах, пришедших с ним.

"К сожалению, пока этим чаяниям не было суждено сбыться. Напротив, за последние два года ситуация с демократией, правами и свободами человека резко ухудшилась, а атаки режима Лукашенко часто выходили за государственные границы Беларуси. Вынужденная посадка самолета гражданской авиакомпании Ryanair, искусственно спровоцированный миграционный кризис у восточных границ Европейского союза напрямую затронули, в том числе, национальные интересы Литвы", - говорится в сообщении для прессы В. Чмилите-Нильсен.

По словам спикера Сейма, это меркнет по сравнению с войной в Украине. Российские ракеты, запущенные с территории Беларуси в Украину, наглядно показали, что на кону не только (и не столько) политический строй Беларуси, сколько будущее ее государственности.

"За личный финансовый и политический долг Лукашенко Путину платит белорусский народ. Литва не может оставаться равнодушной к тому, как шаг за шагом стирается суверенитет исторической и культурно близкой нам Беларуси. Поэтому неудивительно, что наша страна стала центром белорусского гражданского общества. Однако надо понимать, что сегодня дорога Беларуси в Европу проходит не через Вильнюс, а через Киев, потому что в Украине решается судьба демократии и свободы всего региона. Очень важно всем вместе защищать свободу и демократию Украины. Желаю, чтобы по этому пути в ближайшем будущем пошел народ Беларуси. Жыве Беларусь! Слава Украине! За нашу и вашу свободу!" - желает В. Чмилите-Нильсен.

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