На границе с Беларусью литовские пограничники не пропустили 69 мигрантов

Литовские пограничники на границе с Беларусью за сутки развернули 69 нелегальных мигрантов, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

На латвийской границе в понедельник было зафиксировано 30 попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в воскресенье развернули 22 мигранта.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не было пропущено 11,9 тыс.

В прошлом году суточный рекорд составил 342 человека, в этом году - 109.

Статьи по теме: Глава Службы охраны госграницы: таких цифр не было давно

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!