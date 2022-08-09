Глава МИД Литвы: не Вильнюс, а Москва должна найти способы оплатить услуги калининградского транзита

Не Вильнюс, а Москва должна найти способы, как оплатить услуги калининградского транзита, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с тем, что банки Литвы выясняют, не нарушат ли они международные санкции, выполняя такие платежи.

"Нет ответственности Литвы в помощи Российской Федерации рассчитаться за перевозки. Это ее ответственность. Россия должная найти способы, как она будет рассчитываться", - заявил министр в понедельник национальному телевидению LRT.

Он отметил, что были ситуации, когда при отказе банков осуществлять платежи Россия выполняла платежи наличными. И всё же министр сомневается, что такой способ возможен в случае калининградского транзита.

"Не знаю, не уверен, что платежи за транзит возможны в наличных, просто говорю, что при творческом подходе иногда способы находятся", - пояснил министр.

"Не буду советником для Российской Федерации. Это их ответственность", - добавил он.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в конце июля вручил МИД Литвы ноту о якобы приостановке платежей за услуги калининградского транзита

Дипломат на российском телевидении рассказал, что операторы из России обязаны оплачивать грузоперевозки, а Вильнюс все эти платежи направил в банк Sauliu bankas, который с сентября не будет выполнять никаких операций с Россией.

Банк отмечает, что пока выясняет ситуацию с ответственными учреждениями.

Служба расследований финансовых преступлений на прошлой неделе подтвердила BNS, что при обслуживании платежей за калининградский транзит могут быть исключения, однако каждая ситуация будет оцениваться индивидуально.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!