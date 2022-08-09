В годовщину выборов в Беларуси Тихановская призывает соотечественников объединиться: мы нужны друг другу

Во вторую годовщину выборов в Беларуси Светлана Тихановская, бросившая вызов Александру Лукашенко, призывает соотечественников объединиться.

"Чтобы справиться с этой ответственностью, недостаточно одного человека, - сказала на конференция "Новая Беларусь" лидер оппозиции. - Один человек не может быть и военным генералом, и символом перемен, и дипломатом, и лидером сопротивления, и защитником политзаключённых, и министром финансов".

"Именно поэтому все люди, которые собрались здесь, которые смотрят и слушают это, нужны мне, нужны друг другу и нужны всем белорусам", - говорится в речи, распространенной командой Тихановской.

Тихановская сказала, что понимает, что люди, голосовавшие за нее на президентских выборах, делали это прежде всего, желая выразить свое несогласие с Лукашенко, однако подчеркнула, что именно ей был доверен мандат вести белорусов.

"И тот мандат, который вы доверили мне два года назад, работает только если мне есть, кого взять за руку – и если мы стоим рядом, а не против друг друга", - сказала она.

"Поэтому только от нас зависит - будем мы наносить друг другу удары в спину или усилим друг друга, чтобы в будущем народ Беларуси мог сделать свой выбор за вас - новых демократических лидеров – без сомнений", - отметила Тихановская.

Подчеркнув, что будет говорить о призывах к оппозиции объединиться ради общей цели, а не спорить, Тихановская сказала, что, как бы ее ни называли - "домохозяйкой, засланным агентом" - на жизнь оставшихся в Беларуси людей это никак не повлияет.

Она также ответила на критику, что делает недостаточно, заявив, что необдуманные действия могут навредить людям и что она не желает подвергать их опасности ради результатов.

"Не обязательно соглашаться друг с другом во всем – для демократии нормально спорить, убеждать, говорить разными голосами. То, что нам действительно нужно, – это доверять друг другу, сосредоточиться на общей цели и быть готовыми прощать личные обиды ради общего дела", - полагает оппозиционный политик.

Участники конференции обсуждают, как добиться ухода Лукашенко, как преодолеть переходный период с наименьшими экономическими потерями для государства и кто за это должен нести ответственность.

Как говорится в заявлении штаба Тихановской, участников конференции объединяет общая цель: устранить незаконный режим, провести честные, свободные и демократические выборы, освободить и реабилитировать всех заключенных по политическим мотивам, отстоять независимость страны и вывести из страны иностранные войска, восстановить демократию.

Конференция проходит и во вторник.

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