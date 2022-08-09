Стали известны подробности гибели двоих мужчин погиб известный пилот

В понедельник поздно вечером в Каунасском районе погибли двое мужчин.

По данным Департамента полиции, 8 августа, в 20.08 ч. в Каунасском районе рядом с дорогой Via Baltikа, около деревни Арманишкяй упал и разбился экспериментальный ультралегкий самолет Bristell Nr. MG5.

Самолет сгорел, пожар потушили пожарные-спасатели и обнаружили в самолете останки двоих мужчин, как предполагают 1985 и 1951 г.р. Ведется расследование.

Каунасский аэроклуб поделился информацией о том, что в жуткой аварии погиб известный пилот Владимир Никонов.

"Недалеко от Каунасской западной объездной дороги погиб летевший на ультралегком самолете Bristell пилот Владимир Никонов. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего и его коллегам-авиаторам", - сказано на сайте Каунасского аэродрома.



О падении самолета сообщил проезжавший мимо водитель.



На месте происшествия работали полиция, врачи и пожарные-спасатели. Самолет BRM Aero Bristell на земле горел открытым пламенем. Пожар потушили в 20.41 ч.

По данным Delfi, один погибший - инструктор, а второй - пилот, у которого была лицензия на полеты на таких самолетах.

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