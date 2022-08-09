Выяснилось, сколько еще украинцы будут бесплатно пользоваться вильнюсским транспортом

До конца текущего года граждане Украины смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в столице Литвы. Такое решение было принято весной, его не меняли.

Эту информацию порталу MadeinVilnius.lt подтвердила компания "Услуги сообщения". Другие правила тоже не меняются – чтобы бесплатно ехать в общественном транспорте надо предъявить удостоверение личности.

Кроме того, бесплатно общественным транспортом в Литве могут пользоваться и иностранцы, которые до войны легально жили в Украине, а потом покинули эту страну.

С украинским паспортом можно бесплатно посещать муниципальные музеи.

Недавно компания "Литовские железные дороги" сообщила, что граждане Украины могут и дальше бесплатно ездить на поездах.

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