Эту информацию порталу MadeinVilnius.lt подтвердила компания "Услуги сообщения". Другие правила тоже не меняются – чтобы бесплатно ехать в общественном транспорте надо предъявить удостоверение личности.
Кроме того, бесплатно общественным транспортом в Литве могут пользоваться и иностранцы, которые до войны легально жили в Украине, а потом покинули эту страну.
С украинским паспортом можно бесплатно посещать муниципальные музеи.
Недавно компания "Литовские железные дороги" сообщила, что граждане Украины могут и дальше бесплатно ездить на поездах.
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