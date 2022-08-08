В Каунасском районе упал и загорелся спортивный самолет, погибли два человека

Департамент полиции сообщает о трагедии в Каунасском районе.

8 августа, в 20.05 ч., в Каунасском районе, рядом с дорогой Каунас-Гарлява, у деревни Арманишкяй, упал и загорелся спортивный самолет LY-LIS. Погибли два человека.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что проезжавший мимо человек позвонил и сказал, что видел упавший в поля самолет, самолет горит, много дыма.

На место выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

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